Balearon a una policía al salir de su trabajo

Una policia de la provincia de Bueno Aires fue atacada a tiros y al cierre de esta edición su estado era muy crítico.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en la ciudad de Ituzaingó, cuando Lourdes Espíndola fue alcanzada por un impacto de bala en el cuello tras recibir el ataque de un ladrón que quiso robarle.

La joven de 25 años había finalizado su turno del Comando de Patrullas de Moreno en la estación de peaje Quintana y se encontraba en una parada de colectivos.

De acuerdo a la investigación, el hecho fue confuso: el ladrón le sustrajo su arma reglamentaria pero no le robó ninguna otra pertenencia. Según los testigos, el ataque fue producido por dos delincuentes que llegaron al lugar en una moto y el disparo se efectuó después de un forcejeo con Espíndola.

“Mi hija se me está muriendo”, le afirmó el padre de la policía, Juan Espíndola.

Si bien se esperaba ayer el primer parte médico de la jornada, la familia indicó que el balazo afectó la arteria carótida, lo que provocó que Espíndola sufriera una masiva pérdida de sangre.

La uniformada que es madre de una nena de seis años, se encuentraba hasta ayer internada en la terapia intensiva en el Hospital Posadas.

Los profesionales informaron que las primeras 24 horas son claves para la recuperación.

El marido de la víctima, Fernando Altamirano, habló con los medios de prensa en la puerta del hospital y retrató la difícil situación que atraviesa la familia.

“Lourdes está mal, está luchando por su vida. Estamos esperando un milagro, nomás. Ella me mandó el último mensaje después de que le dispararon. Me dijo que le habían pegado un tiro y que se estaba muriendo, estaba agonizando. Después la llamé y la llamé y ya no contestaba”, afirmó el marido.

El hombre, entre lágrimas, también expuso su bronca por lo sucedido y buscó culpables en la esfera política argentina. “Nadie se acercó, nadie. A la señora María Eugenia Vidal y al presidente Mauricio Macri, váyanse a la c... de su madre. Yo a partir de hoy no soy más policía”, aseguró

Y agregó: “El policía de la Provincia de Buenos Aires está todo el tiempo desprotegido, yo hablo por mí y por mis compañeros”.

Luego se hizo presente en el hospital Posadas el Jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Fabián Perroni. La autoridad policial mostró su apoyo a la familia y recibió la disculpa del esposo de la víctima por sus dichos.