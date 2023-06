Buscan a un joven de Cutral Co que fue a jugar al fútbol y no volvió

Desde el lunes que se fue de su hogar, no volvió. (Foto: gentileza)

Un joven de 26 años que fue a jugar al fútbol y no volvió es buscado por la Policía. Se trata de Alejandro Ariel Yantén, que vive en el barrio Zani de Cutral Co, quien salió de su casa el lunes por la noche. Desde entonces no regresó a su hogar y tampoco mantuvo contacto con familiares y amigos. Se lanzó el pedido de ubicación y paradero.

Se informó que el muchacho mide 1,75 y es de contextura física delgada. Es de tez blanca, con ojos marrones oscuros. Su pelo es castaño oscuro y corto. Al momento de ausentarse usaba una campera negra con rojo; un pantalón de buzo oscuro; botines de papi fútbol azules y un gorro de lana color amarillo. Tiene un tatuaje en el pecho con la palabra «Gustavo».

La última vez que se supo fue el lunes 12, en la vivienda del barrio Zani, situada en Río Pichi Neuquén Nº 2163. Su madre radicó la denuncia anoche y aclaró que si bien no es la primera vez que se ausenta de su hogar, y se explicó que tiene consumos problemáticos de sustancias estupefacientes.

Desde la dirección Seguridad Cutral Co se indicó que ante cualquier información, las personas que puedan aportar datos se pueden comunicar al 4967961 o la sede de la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia Nº 4, en Roca y San Martín de esta ciudad.