Caso Lautaro: comienza el juicio y esperan un fallo ejemplificador

Hoy se cumplen 154 días desde el momento en que Lautaro Bettini Speranza fue atacado por la espalda y recibió un golpe casi mortal que lo dejó en coma por más de un mes. Esta mañana, a apenas seis meses de ese brutal episodio, comenzará el juicio para determinar la responsabilidad de su agresor, Newen Hernández Rodríguez (18), quien fue filmado en el momento del hecho. Lautaro lo único que espera es “que la justicia sea ejemplificadora y no deje a su agresor en la calle, que esto no se vuelva a repetir nunca, para nadie”.

Los últimos días han sido de nervios y emociones para Lautaro, que con sus 20 años ha demostrado una fortaleza enorme y hoy puede vivir en su casa junto a sus padres. El viernes fue especial porque conoció a uno de los “ángeles de la guarda” que lo ayudó en los primeros momentos y permitió que hoy continúe con vida. Fueron muchas las personas que colaboraron para que hoy él esté en pie.

Pasados unos minutos del mediodía, en el comedor de su casa sonó el timbre y Vanesa, su mamá, abrió la puerta principal y dijo: “entren chicas”, entonces ingresó Luciana Barrera con una amiga. Luciana es una joven guardavidas que le dio los primeros auxilios, vitales para el muchacho, y fue la primera vez que se vieron desde aquel hecho . “Río Negro” participó del encuentro.

Durante su primera charla, que se extendió por un par de horas, los dos se sentaron en la mesa del comedor y ella le contó cómo fue aquel día. Relató: “yo no sabía que había pasado, sólo vi que había un grupo de personas en ronda y que vos estabas tirado en el piso y me acerqué a ayudar. Soy guardavidas y el SIEN nos capacita en RCP, le dije eso a la gente y empece a ver los síntomas que tenías”, le explicó.

Ante la mirada fija de Lautaro, la muchacha le recordó que “estabas convulsionando y broncoaspirabas, entre tres personas te tuvimos que girar hacia un lado con precaución para no generar ningún otro daño y para que no te ahogues. Me di cuenta que no necesitabas reanimación porque tenía signos vitales, la ambulancia llegó enseguida y te llevó. Yo nunca supe qué había pasado hasta el otro día, cuando pude ver el video. Hasta ese momento pensaba que te habías desmayado por haber tomado alcohol”, finalizó.

Lo que continuó a partir de ahí fue el calvario que atravesó hasta su recuperación, que es parcial. Vanesa recordó que cuando llegó al hospital los médicos le dijeron que “el golpe que había recibido era mortal”. Lautaro tiene memoria a corto plazo y deberá hacer tratamientos por dos años al menos para reponerse, el mes que viene le colocarán una placa para reemplazar algunos huesos del cráneo.

El joven no sabe aún si va a declarar en el juicio, reconoció que la situación lo pone nervioso y no cree que pueda estar frente a tanta gente, aunque sabe que lo que pueda decir frente a los jueces es importante. Su madre agregó que como continúa con tratamientos neuropsiquiátricos, deben evaluar si está en condiciones de participar.

Vanesa manifestó que “lo que quiero como madre es justicia por hijo y como miembro de una sociedad es que sea haya una resolución ejemplificadora. Que la justicia actúe no solo por mi hijo, porque si esto queda impune, un intento de homicidio de este grado, cuál es el mensaje. Que los jueces tengan la sabiduría necesaria, para que den la pena que corresponde”.