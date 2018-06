Chuky Pacheco, culpable de matar a Lucinda Gutiérrez

La familia de Lucinda Gutiérrez (87), quien fue asesinada a golpes en su casa en agosto del año pasado, sintió ayer un gran alivio cuando la Justicia cipoleña dio a conocer la sentencia en contra de Roberto “Chuky” Pacheco: “Lo encontramos culpable del delito de homicidio de ocasión de robo”, leyó ayer el juez Álvaro Meynet. Ahora, sólo restará saber a cuántos años de prisión será condenado. La pena estipulada para este delito ronda entre los 10 y 25 años de prisión.

Los familiares de Lucinda Gutiérrez salieron de la sala de audiencia y hablaron con este diario. “Queremos justicia y que lo condenen a perpetua porque a mi abuela la mató porque sí. Podría haberle robado, no era necesario que la mate”, señaló ayer uno de sus nietos, Leonel Valenzuela. El hombre asistió a la lectura acompañado de su hermana, Marcela, su madre, Ines Mori, y una de sus primas, Karina Mori. Todos coincidieron en que Pacheco no tenía necesidad de matar a Lucinda porque podría haberle robado y huir. “Ella andaba con un andador para poder caminar, no tenía cómo defenderse pero igual la mató”, recalcó Karina.

El voto del tribunal, integrado por Álvaro Meynet, Gutiérrez Elcarás y Sonia Martín, fue unánime. Meynet indicó que “no habían quedado dudas que fue Pacheco quien mató a Lucinda”. Argumentaron que “la prueba en su contra lo incriminaba directamente, como así también los testimonios ”.

El hecho ocurrió el 9 de agosto del año pasado en la casa de la víctima, ubicada sobre calle Sargento Cabral 1.332 del barrio Santa Clara. Su cuerpo fue hallado boca abajo, entre su cama y la pared en medio de un charco de sangre. La mujer que la cuidaba fue la que se encontró con la dramática escena.