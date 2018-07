Cómo son los días de Pity Álvarez en la cárcel

Cristian “Pity” Álvarez pasa sus días sedado y casi sin recibir visitas, tras una semana en prisión acusado de homicidio.

Recién el jueves 19, finalmente, logró encontrarse con su mamá, Cristina Congiu, según informó ayer el diario Clarín. Y trascendió que, por estas horas, la situación más difícil que enfrenta Álvarez es sobrellevar el síndrome de abstinencia. Su madre, además, teme que intente suicidarse.

El exlíder de los grupos de rock Viejas Locas está procesado como el presunto asesino de Cristian Díaz, de 36 años, quien recibió tres disparos en la cara y otro en el tórax.

Si bien está monitoreado día y noche en el Programa Integral de Salud Mental Argentino (Prisma), conocido como el Pabellón Psiquiátrico del penal, se sabe que el síndrome de abstinencia es una de las situaciones más extremas que debe vivir un adicto en recuperación. Se trata de una serie de síntomas que se desencadenan cuando el paciente deja de consumir la sustancia (legal o ilegal) a la que es adicto. El modo en que esta reacción ocurre varía según la droga y características específicas del paciente, detalla Clarín.

En el caso específico de Pity, su adicción a la pasta base de cocaína (más conocida como paco) le plantea un panorama especialmente difícil de sobrellevar. “El paco genera una adicción de a poco bastante severa con necesidad extrema de salir a consumirla. Lo que suele hacer el adicto es privilegiar el consumo de paco a cualquier otra cosa que suceda en la vida. Es una droga muy difícil de dejar”, advirtió el toxicólogo Héctor Berzel. Bergman sumó otro dato: drogas como el paco no tienen un tratamiento preestablecido. “Entonces hay que hacer un tratamiento sintomático para que no la pase mal el paciente. Lo que es inhumano es que a una persona con el síndrome de abstinencia no le des un soporte porque la puede pasar muy mal”, dijo.