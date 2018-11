Crimen Barrera Santibáñez: un testigo declaró que la víctima atacó primero al acusado

El juicio para tratar de esclarecer cómo ocurrió el homicidio de Marco Antonio Barrera Santibáñez sigue adelante y en la audiencia que se hizo hoy jueves, un testigo que presenció el hecho aseguró que la víctima agredió con un elemento contundente al acusado, Francisco Damián “Chompi” González.

El testigo aportado por la defensa dijo que estaba la tarde del 18 de junio pasado junto a González. Declaró que la víctima se bajó del Fiat Palio, que conducía, y fue en busca del imputado. Contó que Barrera Santibáñez sacó una especia de tonfa y atacó a González, que presuntamente se defendió y le aplicó un puntazo en el pecho a Barrera Santibáñez.

La herida profunda llegó hasta el corazón y la víctima murió por la grave hemorragia en el hospital Ramón Carrillo.

La fiscal Betiana Cendón, junto al fiscal adjunto Marcos Sosa Lukman, acusan a González por el delito de homicidio.

Tras la audiencia, Cendón relativizó la declaración del testigo presencial aportado por la defensa. Indicó que hubo contradicciones en su testimonio. Y señaló que no se demostró hasta ahora la lesión en el brazo izquierdo que, según la defensa, sufrió el acusado. Cendón recordó que el testigo sufre de un problema de salud mental, aunque esa patología no le impidió declarar ante el tribunal conformado por los jueces Héctor Leguizamón Pondal, Gregor Joos y Marcos Burgos.

La fiscal indicó que si la secuencia es cómo declaró el testigo, el acusado tendría que haber presentado un golpe en el brazo izquierdo. Sin embargo, sufrió una herida de arma blanca en el brazo izquierdo, según el informe del médico forense, que lo examinó.

Además, advirtió que no se secuestró ningún elemento como el que declaró el testigo y el acusado en la etapa de investigación.

Para el defensor particular Sebastián Arrondo el testigo fue claro y contundente. Dijo que cuando empezó el juicio, “me propuse demostrar” que el acusado no interceptó el vehículo donde circulaba la víctima, junto a su novia, que no hubo provocación de parte de González y que la agresión la inició Barrera Santibáñez. Hoy declararon además otros tres testigos, pero no aportaron datos relevantes.

La fiscalía sostiene que el acusado interceptó la tarde del 18 de junio pasado el Fiat Palio, que Barrera Santibáñez manejaba, en compañía de su novia, por la calle Gómez Carrillo del barrio Virgen Misionera. Cuando llegó al cruce con la calle Chazarreta, fue interceptado por González. La víctima se baja del vehículo y en ese momento, González lo agredió con un arma blanca en el pecho. La grave herida provocó su muerte.

El imputado, de 31 años, cumple la prisión preventiva en su domicilio, lo que generó malestar entre familiares de la víctima.

El juicio comenzó ayer miércoles y el martes próximo serán los alegatos de la fiscalía y de la defensa.