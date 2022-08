Denuncian a una intendenta de Neuquén por agresión física

El tranquilo mediodía del miércoles en la localidad neuquina Bajada del Agrio, se vio alterado por una violenta escena que terminó con gritos, golpes y hasta la propia intendenta Mabel Pino denunciada por agresión.

Los hechos se produjeron pasadas las 11 en medio de una reunión que había convocado el municipio para dialogar con parte de sus trabajadores, referida a un pedido de «ropa y refrigerio» para el sector.

En circunstancias que todavía son investigadas, lo que comenzó como un dialogo entre empleados agremiados y autoridades, se transformó en una batalla campal donde ambos grupos cruzaron insultos y agresiones físicas.

Incluso, uno de los trabajadores del corralón acusó haber recibido un golpe en un ojo por parte de la Intendenta. Tras ser atendido en el hospital local, donde se constató la lesión radicó la denuncia en la Comisaría 36 a las 13 horas.

«Tengo un golpe en un ojo, estuve en el hospital y realizar la denuncia» contó a RÍO NEGRO.

Según detalló, la reunión perdió el sentido que tenía y la propia policía se hizo presente en el lugar yen un momento «la intendenta me golpeó en la cara con su celular».

«La Policía actuó bien, aunque ella les pedía que me detengan pero como yo estaba tranquilo me trataron bien» narró y agregó que «siempre mantuve los brazos en alto mostrando que no haría nada, pero en un momento llegó» explicó.

El denunciante contó también que su hermano, estuvo en los incidentes y presentó una exposición similar en comisaría.

Todo el conflicto fue registrado por los presentes y se dieron a conocer varios videos donde se ven los cruces de unos y de otros.

La intendenta no habló, pero funcionarias se solidarizaron

RIO NEGRO trató de contactarse con la intendenta de Bajada del Agrio, Mabel Pino, tras el hecho, pero no tuvo respuestas y tampoco se emitió algún comunicado desde la Municipalidad. Sin embargo varios funcionarios provinciales se solidarizaron con la jefa comunal.

«Repudio enérgicamente la violencia verbal y física que sufrió la intendenta de Bajada del Agrio, Mabel Pino. Mi solidaridad, con ella y las otras mujeres agredidas, para que estos graves hechos sean sancionados. La violencia nunca es la vía para resolver los conflictos», expresó Maria Eugenia Ferraresso, ministra de las Mujeres y Diversidad, a través de su cuenta de Twitter.

De igual manera, lo hizo la diputada provincial del MPN Marita Villone: «Ante los hechos de violencia de género, verbal y física que sufrió mi compañera y amiga Intendenta de Bajada del Agrio, Mabel Pino, repudio el hecho protagonizado por empleados municipales y expreso mi absoluta solidaridad para con ella y las personas afectadas», dijo.

