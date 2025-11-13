Denunciaron graves hechos de violencia policial en una comisaría de Bariloche

Dos adolescentes circulaban en moto por una calle vecinal en el Alto de Bariloche cuando fueron interceptados por la policía, que los llevó a la comisaría 42, los maltrató y los mantuvo varias horas incomunicados, según denunció la madre de uno de ellos, quien dijo haber sido víctima también de golpes y amenazas. El jefe de la Unidad respondió que no tenía ninguna comunicación oficial de fiscalía.

Los hechos ocurrieron el último domingo, alrededor de las 18, cuando un chico de 15 años y su novia de 16 volvían desde el barrio El Pilar II por “la cortada de Dos Valles” hacia su casa y una camioneta policial con cuatro agentes a bordo les cortó el paso y los hicieron bajar.

Les reclamaron sus datos personales y en apariencia buscaban una moto robada. Pero según el relato de la madre del muchacho, “dos veces pidieron los datos con los números de la moto y dos veces comprobaron que no era robada ni tenía pedido de secuestro”.

Señaló que aún así los llevaron a la comisaría. La joven fue tomada del cuello, insultada, y ambos recibieron patadas en los tobillos. Ya en la unidad policial el menor fue golpeado también en la cara, siempre de acuerdo a la denuncia.

La mujer dijo que les impidieron comunicarse con familiares, pero la chica logró a escondidas mandar un mensaje su madre, que al rato acudió a retirarla.

La decisión de denunciar

La madre del otro joven se presentó instantes después en la comisaría y también fue víctima de maltratos. “Me parece todo muy irregular. No hubo actas y la policía en ningún momento nos da aviso. –afirmó la mujer-. Yo entré filmando, enojada, pero me sacaron al teléfono, me tiraron al suelo, me patearon, en las costillas y en todo el cuerpo. Entró mi hijo a defenderme y también le pegaron y le rompieron la nariz. Después de una hora nos dejaron ir, sin firmar nada”.

Ambos se dirigieron de inmediato al hospital zonal donde obtuvieron certificados de las lesiones y al día siguiente la mujer radicó una denuncia en la fiscalía de turno. Dijo que decidió dar ese paso y hacer público el incidente porque “es algo habitual, le ha pasado a mucha gente. Siempre les pegan a los menores en esa comisaría”, ubicada sobre el ingreso al barrio 2 de Abril.

Insistió en que su hijo no había hecho nada que merezca la intervención policial y la moto en la que circulaba estaba “limpia”, Refirió que incluso iban con casco, aunque la policía dijo que no era así y los infraccionaron.

“A mí me patearon esposada y una mujer policía me dijo que si no me callaba la iba a pasar mal. No tienen ningún derecho”, refirió la mujer.

Este medio consultó sobre los hechos al comisario Félix Castro, jefe de la Unidad 42, quien dijo que no tenía ninguna comunicación oficial de fiscalía sobre los presuntos golpes y vejaciones. Desistió de confirmar o desmentir lo denunciado por la mujer y sostuvo que no hablaría hasta no tener constancia de una causa judicial.