Dos heridos con arma blanca en Cutral Co

Fueron dos los lesionados que llegaron durante el fin de semana a la guardia del hospital de Complejidad Media de Cutral Co. Los lesionados llegaron juntos para recibir atención médica pero se negaron a aportar cualquier tipo de datos sobre cómo ocurrió el episodio. Las heridas no fueron de gravedad y no fue necesario que permanecieran internados.

El hecho ocurrió el sábado, antes de las 20. La policía confirmó que los dos hombres, de 32 años, arribaron juntos a la guardia y lo hicieron por sus propios medios. Fue el efectivo policial que se encuentra en el nosocomio, el encargado de dar aviso a la policía sobre la presencia de lesionados de arma blanca.

Cuando los uniformados acudieron al nosocomio para que se les aporte datos de cómo habían sido heridos, ninguno de los dos otorgó datos ni aportó las circunstancias en las que se produjo la agresión.

“Andaban los dos juntos y aparentemente tuvieron un altercado o riña con otro grupo, pero no se dieron las circunstancias en los que se produjo el hecho”, dijo el comisario inspector Dante Catalán.

Uno de ellos sufrió la herida en el rostro y su compañero, en el parietal izquierdo. Una vez que fueron curados, se retiraron a sus domicilios.