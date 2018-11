Estuvo dos días desaparecido pero dijo que la policía lo tuvo detenido

Antonio Colicheo, el joven empleado rural que estuvo casi dos días desaparecido en Roca, denunció que en realidad estuvo detenido sin motivo en el destacamento policial del barrio Chacra Monte. Aseguró que lo maltrataron y que su familia lo buscaba desde un día antes de lo que informó la policía. Desde la Regional II aseguraron que nadie con su nombre ni parecido físico estuvo en ninguna unidad policial de la ciudad durante los días en los que no se sabía donde estaba.

La esposa y la hermana del muchacho de 28 (sin antecedentes policiales) detallaron que antes de efectuar la denuncia, averiguaron si estaba con sus amigos y llamaron a distintas comisarías para preguntar sobre su paradero. Al no obtener novedades, realizaron la denuncia en el destacamento N° 178 del barrio Bagliani, dependiente de la Comisaría Tercera. “Nos dieron vueltas, estuvimos una hora para que nos tomaran la denuncia”, manifestaron.

Desde la Regional Segunda negaron que el hombre haya estado detenido, pero brindaron todos los partes a la fiscalía e iniciaron una investigación interna. (ver aparte)

Colicheo aseguró que el martes a la mañana salió de su casa hacia el trabajo en una chacra, pero cuando regresaba, en el puente de la calle Romagnoli, dos policías lo detuvieron para pedirle documentación “por averiguación de antecedentes y me pidieron la numeración de la bicicleta en la que andaba”. Luego uno de los policías le comunicó que debían llevarlo al destacamento para la averiguación de antecedentes. Subió al patrullero, al que describió como “una Ranger” y lo llevaron al destacamento de Chacra Monte. “Cuando llegamos a la comisaría pensé que iban a tomarme declaración o a ficharme, pero pasé directo al calabozo y como bienvenida recibí un culatazo en la nuca”. El muchacho aseguró conocer a la mayoría de los policías del Destacamento, incluso ha radicado denuncias contra algunos policías por situaciones similares.

“No sé en qué momento me encapucharon y me trasladaron en una camioneta a otro lugar, me metieron en un lugar de dos por dos. Tuve que hacer mis necesidades en ese mismo cuartito, no sabía dónde estaba y después me llevaron de nuevo a la comisaría”, afirmó.

Además del maltrato asegura no haber recibido comida ni agua durante los casi dos días que estuvo detenido. “Si mi esposa y mi hermana no hubiesen hecho la denuncia yo no me salvaba, pasaba como un perdido más”, dijo.

Tras la denuncia, la policía emitió un alerta de búsqueda, que estuvo vigente hasta el jueves a las 23.

Esa noche personal policial estaba en la casa de Colicheo entrevistándose con su pareja, cuando Antonio apareció en su bicicleta y se cruzó con los policía porque decía que ellos sabían lo que había pasado. “Me soltaron con todas mis pertenencias y como si nada. ‘bueno flaquito ya te vas’”.

Horas después Antonio presentó la denuncia en la Policía y fue revisado por un médico policial. Luego hizo la denuncia en la fiscalía, y la fiscal Julieta Villa ordenó una serie de medidas de pruebas para tratar de esclarecer el hecho.