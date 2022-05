Llamado de atención por las muecas del imputado en el juicio por instigación al suicidio

En las dos primeras jornadas por el juicio contra Bruno Martín por instigación al suicidio de Maira Castillo tuvo una particularidad; el llamado de atención por supuestas muecas y sonrisas por parte del imputado. El juez Julio Sueldo, presidente del tribunal, pidió respeto y evitar cualquier tipo de conductas de esa índole. Sin embargo, no advirtió tal gesto que fue denunciado.



Ocurrió durante la primera audiencia mientras una testigo prestaba declaraciones. En ese momento el querellante Marcelo Hertzriken Velasco le solicitó al tribunal que le pida al joven no realizar gestos.



El abogado pidió que se comporte mientras estaban entrevistando a una de las amigas de Maira. La propia testigo dijo que no importaba que ya sabía como era.



No fue la única intervención del cuerpo colegiado por esta situación, también ocurrió en la jornada de ayer, pero con mayor nivel de tensión.

Fue un testigo, padre de una de las hijas de Maira, quien en medio de su declaración le pidió a los jueces y jueza que le pidan al imputado que no se ría. Lo tomó como una burla.



El testigo interrumpió el interrogatorio del defensor Rafael Cuchinelli y le pidió a Sueldo que el imputado no se ría. «Le puedo pedir un favor, que le digan a Marín que no se ría. Le pido que no se me ría porque no es un momento para risa. Porque él dejó a mi hija sin su madre y nos dejó a todos un dolor muy grande», señaló.



El imputado aseguró que no hizo ninguna mueca. En ese sentido también se manifestó el defensor. El tribunal volvió a pedir respeto, pero tanto los jueces sueldo como Guillermo Merlo y la jueza Rita Lucia no advirtieron esta situación.



«Marín sinceramente tenemos esta situación que tenemos que tomar apuntes, más allá de que esté grabado. Esto lo hablamos ayer. Yo le pido por favor que no haga gestos», dijo Sueldo, presidente del tribunal. El imputado volvió a defenderse y aseguró que no hizo ninguna mueca.



Distinto fue el caso del querellante Jaoquín Hertzriken Velasco como del fiscal Martín Pezzetta quienes en el debate se ubican frente al banquillo donde se encuentra el imputado. Ambos tuvieron la misma impresión que el testigo.



«Nosotros estamos de frente y lo vimos» dijo el representante del Ministerio Público Fiscal. «Yo lo advertí en reiteradas oportunidades, simplemente no quería interrumpir», dijo el querellante. Sueldo volvió a intervenir y dijo que podía tratarse de distintas percepciones sobre el mismo hecho.