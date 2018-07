Manzanas Blancas II: “La justicia no tuvo en cuenta mis pruebas”, reclamó Arnaldo, el empresario de Roca

Gustavo Arnaldo, el empresario roquense condenado a 7 años de cárcel por intentar traficar a España casi 300 kilos de cocaína, reclamó por su inocencia, negó ser un narcotraficante y dijo que la Justicia no tuvo en cuenta las pruebas que se presentaron para demostrar que no estuvo vinculado a la operación.

A poco más de cinco meses de que se conociera la sentencia contra Arnaldo y otros cuatro hombres, el empresario de 52 años insistió con que fue condenado injustamente.

“Tanto la fiscalía como dos de los jueces no me creyeron, no tuvieron en cuenta la totalidad de los testimonios recibidos durante los casi dos meses de juicio. No les dieron valor a las pruebas presentadas, llegaron a la conclusión de que yo no podía desconocer el ilícito que estaban preparando el dueño de la firma junto a un empleado, quienes lo reconocieron en el debate”, aseguró Arnaldo.

También te puede interesar: Manzanas Blancas II: 7 años para Arnaldo y 9 para el líder

El empresario agregó que “no consideraron que cuando trasladaban el cargamento hacia la aduana, yo estuviera vendo jugar a mi hijo un partido de básquet. No les importó que me presenté espontáneamente; que fui a donde estaba Gendarmería en el momento que me enteré del allanamientos que estaban haciendo en el frigorífico. Yo creía que en nuestro sistema legal el juez debía fallar conforme al derecho y sobre todo a la lógica. No sirve culpar a un inocente y cerrar una causa, se debe investigar y condenar a los verdaderos culpables”.

“Hoy pido Justicia. Los jueces deben buscar la verdad, ser independientes, la culpabilidad debe ser evidente y no condenar por supuestos, ya que cuando ellos se equivocan, la condena se transforma en un doloroso abuso”, puntualizó.

A mediados de marzo autorizaron a revisar el fallo de Manzanas Blancas II. El Tribunal Oral Federal de Roca admitió los recursos de casación que presentaron los abogados de cuatro de los condenados y la fiscal del caso, por lo que habilitó a que la Cámara Federal de Casación Penal revise el fallo.