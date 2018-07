Murió en una comisaría; la familia duda y pide que se reabra la causa

El próximo viernes tres de agosto se realizará una audiencia en relación a las investigaciones sobre la muerte de Juan David Cuellar de 45 años, quien fue hallado sin vida el 26 de junio en el interior de una de las celdas de la comisaría 18 luego de haber sido detenido. La fiscalía del caso archivó la causa como suicidio, pero la familia del hombre se constituyó como querellante y pide que se reabra la causa para investigar otras posibilidades.

Carmen Ávila fue la pareja de Cuellar durante 24 años y pese a que se habían separado por un problema de violencia doméstica, exige respuestas ante la muerte del padre de sus tres hijos. Explicó que la hipótesis del suicidio que se manejó desde el primer momento en que se conoció el deceso del hombre no es una versión creíble al menos para los círculos más cercanos del fallecido.

En diálogo con “Río Negro”, la mujer y su hija Andrea Cuellar, apoyaron sus sospechas en que Juan nunca había mostrado indicios o intenciones de quitarse la vida, incluso afirmaron que tenía programado un viaje a Tucumán para visitar a su familia.

“Esto nos ha repercutido mucho, nosotros estuvimos casados 24 años y el último tiempo nos separamos, pero tenemos tres hijos. El más chico tiene cinco años y me pregunta todo los días qué es lo que pasó con su papá, cómo fue, quién lo hizo. Yo no sé como decirlo, quién lo hizo”, manifestó la mujer entre lágrimas y agregó que “él sabe que falleció su papá pero no que fue en la comisaría. Le dice a sus hermanos que lo extraña y está esperando que vuelva”.

Por otro lado explicaron que la policía tardó cuatro horas en avisarle sobre el fallecimiento de Cuellar, quien habría sido encontrado por un oficial a las 4:25 de la madrugada en el interior de la celda 2 de la alcaldía de la comisaría 18, ahorcado con su propia camiseta. Su hija, Andrea explicó que “nosotras estuvimos hasta las tres de la mañana en la comisaría y recién a las 8 nos avisaron que estaba muerto”. Ávila agregó que “fuimos a verlo y un oficial vino a decirnos que el detenido decidió quitarse la vida”.

El abogado de la familia, César Alfaro, explicó que el mismo día la fiscalía inició las actuaciones y que el 3 de julio la causa se desestimó por considerar que se trataba de un suicidio, según la autopsia.

“Entendemos que no hay ningún elemento que puede determinar que fue la mecánica de un suicidio, ya desde la misma cita de las personas que intervinieron en la autopsia, los elementos que se secuestraron en el lugar y los registros fotográficos que se tomaron ese mismo día, en el legajo no consta nada. No tenemos la posibilidad para determinar a ciencia cierta qué es lo que sucedió”, señaló .

Agregó que “nosotros queremos trabajar con la fiscalía para poder determinar esa primer cuestión: qué es lo que sucedió, y a partir de allí ver las responsabilidades, porque más allá de allá sido un suicidio, lo cual nos parece improbable, hay una responsabilidad del Estado que debe garantizar la seguridad”.