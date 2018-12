Para el STJ de Río Negro asesinaron a Jonathan, pero igual los absolvieron

El brutal asesinato de Jonathan Peña, el chico que tenía 17 años y vivía en El Cuy, tiene responsables pero nadie pagará por el crimen. El Régimen Penal Juvenil puso a los jueces del Superior Tribunal de Justicia en una encrucijada insalvable. Sin posibilidad de atenuar o conmutar la pena a los adolescentes condenados y ante la duda de si era necesaria o no la aplicación de una pena, los absolvieron.

La decisión fue como un nuevo puñal para la familia del joven fallecido, que viene golpeando las puertas de la justicia desde hace más de seis años para que la causa no se caiga, denunciando encubrimientos de los padres de los autores del hecho, el médico y el comisario del pueblo en el momento del hecho, y hasta hostigamientos en Roca donde se mudaron pero también lo hicieron los familiares de los responsables del crimen de su hijo.

La decisión del STJ generó mucha polémica y dejó en evidencia la necesidad de una revisión de las normas para garantizar que la Justicia asegure respuestas a todas las partes.

Condenados y absueltos

El año pasado un joven fue condenado a 6 años de prisión por el asesinato de Jonathan. Su novia a 10 meses de prisión en suspenso por encubrirlo. Ambos tenían 16 años al momento del hecho.

La sentencia fue apelada, y llegó a los escritorios del STJ.

Allí los jueces analizaron el caso y si bien no se cuestionó la declaración de culpabilidad de los jóvenes, se analizó si era necesaria o no la aplicación de la pena. Una de las condiciones para que se ratifique una condena a menores de edad es que no hayan podido resocializarse.

En el fallo que firmaron los jueces Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y Ricardo Mansilla-los últimos dos en abstención- (Adriana Zaratiegui participó del acuerdo pero no firmó porque estaba de licencia), se explicó que la Cámara en lo Criminal que analizó el fallo antes, no pudo determinar si los jóvenes “se encontraban en una etapa de resocialización acabada o inacabada (aparente o insuficiente)”, y que “en la duda no podía imponer una pena de prisión”. Por ello, para el STJ se adoptó “de modo indebido” la alternativa “más perjudicial” para los imputados.

En el caso de los menores de edad la aplicación de una pena debe tener como único fin la resocialización y la detención, el encarcelamiento o la prisión “se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”, dice el artículo 37 punto 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Ante “la duda”, los jueces del STJ absolvieron a los dos condenados, amparándose en el artículo 4 de la ley 22278 del Régimen Penal de Minoridad, que faculta a los jueces a absolver a los menores “si fuese innecesario aplicarle sanción”.

La decisión generó un gran malestar en la familia de la Jonathan que volvió a ver cómo su lucha por encontrar a los asesinos de su hijo se desvanece entre libros de leyes.

También en el fiscal general de la provincia adelantó que en los próximo días presentará la apelación para que la Corte Suprema de la Nación revea el fallo. Incluso hasta el defensor general de Río Negro, dijo que si bien el fallo es “correcto” desde la legalidad, no es una buena noticia que la familia de la víctima se quede sin respuesta de la Justicia.