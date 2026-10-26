Persiguió a su pareja con un cuchillo, atacó a trabajadores estatales y fue detenido en Neuquén

Persiguió a su pareja con un cuchillo, atacó a trabajadores estatales y quedó detenido en Neuquén

Un hombre fue imputado y quedó detenido con prisión preventiva tras protagonizar una violenta secuencia en el barrio Toma El Nido de Neuquén capital. El acusado persiguió a su pareja con un cuchillo mientras la amenazaba de muerte, provocó destrozos en la vivienda y la motocicleta de la víctima, atacó a trabajadores estatales que intervinieron para defenderla y resistió con amenazas la llegada de la Policía.

La formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal del caso, Manuel Islas, y la asistente letrada, Vanesa Muñoz, pertenecientes a la unidad fiscal de Violencia Contra las Mujeres.

Una tarde de terror y violencia extrema

El episodio ocurrió durante la tarde del jueves 22 de octubre. De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado mantuvo una discusión con su pareja en el contexto de una relación atravesada por la violencia de género.

En plena agresión, la mujer logró salir a la calle para pedir auxilio. Lejos de detenerse, el hombre la persiguió portando un cuchillo tipo carnicero y le profirió gritos en los que amenazaba con matarla.

La intervención de trabajadores provinciales y nuevos daños

La escena fue advertida por dos trabajadores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de la provincia que realizaban tareas comunitarias en la zona. Con el objetivo de resguardar a la víctima, los agentes interpusieron la camioneta oficial en el camino del agresor para frenar su avance.

Sin embargo, el hombre reaccionó con extrema violencia: arrojó un tronco contra el parabrisas del vehículo y lanzó piedras que dañaron la carrocería y una de las ópticas traseras.

Aprovechando la maniobra de contención, la mujer logró regresar a su domicilio para resguardarse. Ante la negativa de la víctima en abrirle la puerta, el imputado arremetió contra la propiedad: rompió los vidrios del frente, dañó la puerta de ingreso y destrozó la motocicleta de la mujer, afectando partes plásticas, cachas y luces.

La camioneta pertenece al Minsiterio de Trabajo.

Resistencia a la Policía y detención

Tras el alerta emitido por los vecinos, efectivos de la Comisaría 18 se presentaron en el lugar. Al arribar, hallaron al sospechoso en el patio delantero armado con un caño y un ladrillo, elementos con los que realizó ademanes intimidantes para evitar que los uniformados ingresaran a asistir a la víctima. Finalmente, el personal policial logró reducirlo y detenerlo.

Imputación y prisión preventiva

Durante la audiencia realizada el viernes, el juez de garantías Luciano Hermosilla dio por formulados los cargos presentados por la fiscalía: amenazas calificadas, daño (cuatro hechos) y atentado a la autoridad, todo en concurso real. Asimismo, estableció un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación penal preparatoria.

El vehículo oficial recibió piedrazos.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva argumentando riesgos procesales, la necesidad de proteger a la víctima y a los testigos, y los antecedentes del acusado. El hombre ya había cumplido una condena de tres años de prisión efectiva, siendo declarado reincidente por primera vez en una sentencia que se había extinguido en junio de este año.

La defensa técnica no cuestionó los cargos, pero intentó evitar la medida de encierro solicitando una prisión domiciliaria en el domicilio del padre del imputado, bajo monitoreo electrónico.

Finalmente, el juez Hermosilla avaló la postura de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva. No obstante, fijó la medida por un plazo de un mes —y no por los cuatro requeridos por el MPF— con el fin de resguardar los testimonios pendientes y evaluar la continuidad de la medida conforme avance el proceso judicial.