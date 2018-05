Polémica por la rápida libertad a un sospechoso

La detención y pronta liberación de un hombre sindicado como el autor de un robo a un comercio de esta ciudad desató una polémica entre el Juez de Garantías de esta ciudad, Federico Dalsasso y el Agente Fiscal, Gastón Pierroni, que había solicitado la detención preventiva mientras continúa la investigación. El robo ocurrió hace un mes atrás en una ferretería ubicada en avenida Mitre y Lavalle, donde tras la rotura de un vidrio sustrajeron distintas herramientas. La investigación permitió dar con uno de los presuntos autores, mientras que otro permaneció prófugo, hasta que esta semana fue detenido . El hombre fue llevado a la audiencia de formulación de cargos, donde se solicitó su prisión preventiva, teniendo en cuenta que permaneció prófugo durante un mes, plazo en el cual habría amenazado a uno de los testigos del hecho. Sin embargo, el juez de Garantías sostuvo que el fiscal no pudo argumentar para sostener el pedido de detención preventiva e hizo lugar al requerimiento de la defensa. No obstante, dispuso en su resolución pautas de conducta para el hombre sospechado, como la prohibición de acercamiento al testigo y la presentación diaria en días hábiles en la Oficina Judicial. “Durante un mes estuvo profugado, ya que desde la fiscalía se había solicitado la detención para poder formular los cargos y avanzar así en que haya una sanción” indicó el fiscal Gastón Pierroni. Insistió que “ se tenía todo acreditado para sostener que esta persona que está sospechada no sólo es uno de los que participó en el hecho, sino que además advertimos que estaba profugada de la justicia, que tiene antecedentes, por lo que si bien la prisión preventiva no es una medida que se deba aplicar en cada caso, en éste entendíamos que sí correspondía”. Por su lado el Juez de Garantías, Federico Dalsasso, apuntó que “la defensa o la fiscalía tienen que pedir algo fundadamente. La fiscalía solicitó la prisión preventiva y por su lado la defensa se opuso cuestionando el por qué la fiscalía no había solicitado medidas coercitivas menos gravosas para el imputado”. Dalsasso indicó que en artículo 109 del Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva procede cuando existen elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho y cuando las otras medidas cautelares no son suficientes. “Entendí que la fiscalía no había podido realizar una argumentación concordante con el pedido de prisión preventiva” remarcó Dalsasso.

En la audiencia, el juez definió pautas de conducta: le prohibió al acusado acercarse al testigo y lo obligó a presentarse a diario en la Oficina Judicial.

“Se tenía acreditado que esta persona sospechada no sólo participó en el hecho, sino que además estaba profugada y tenía antecedentes”.

Una de las razones del fiscal Gastón Pierroni.

“La defensa planteó que la acusación no explicó por qué no se podía aplicar una medida menos restrictiva, y la fiscalía no supo sortear ese obstáculo”,

dijo el juez de Garantías Federico Dalsasso.

Villa Regina