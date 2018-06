Por ahora, sigue preso el joven que golpeó a Lautaro en una fiesta

Tras tres audiencias no pudo definirse todavía si Nehuen Hernández Rodríguez quedará o no en libertad. Intervendrá el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y designará qué tribunal tomará la decisión final. Su abogado particular Gustavo Lucero espera que hoy pueda haber alguna definición. “Nadie quiere hacerse cargo”, repudió Lucero, luego de que el tribunal de juicio se declarará incompetente.

La revisión de la prisión preventiva fue solicitada por su abogado particular, el miércoles cuando terminó el juicio de responsabilidad del joven y donde lo declararon autor de lesiones graves. La audiencia fue pautada por la Oficina Judicial de Neuquén (Ofiju) ayer a las 13, pero recién a las 16 el tribunal pudo sentarse a definir la continuidad o no de la detención del joven.

En el medio se hizo un limbo, porque al comenzar el encuentro a las 13, la querellante de la familia de Lautaro, Melina Pozzer, planteó la recusación del tribunal integrado por Carina Álvarez, Diego Piedrabuena y Richard Trincheri.

Justificó que son los mismos jueces que deben fijar la sentencia del muchacho y alegó que si resolvían sobre la preventiva podría haber una contaminación antes de conocerse el monto de la pena.

Los jueces tomaron un cuarto intermedio y luego rechazaron la recusación, pero se declararon incompetentes. La Ofiju dispuso un nuevo juez de Garantías para que intervenga en la audiencia, pasados unos minutos Martín Marcoveski llegó a la sala.

Allí Lucero esgrimió que Nehuen no debía estar detenido porque fue hallado responsable de lesiones graves y su condena puede ser de cumplimiento condicional. En esos casos el Código Procesal establece que la preventiva no procede.

Al finalizar su planteo tomó la palabra Marcoveski y también declaró su incompetencia para la audiencia, sostuvo que existe un fallo del Tribunal Superior de Justicia que inhabilita a los jueces de Garantías a intervenir en las etapas posteriores al inicio del juicio.

Por eso se interrumpió nuevamente la audiencia y se postergó para las 16. La necesidad de realizar la audiencia en la jornada de ayer y no otro día estaba fundada en que Nehuen estaba detenido y no debía seguir en esa condición.