Por robos suspenden la atención médica en un barrio de Cervantes

La coordinación del hospital de Cervantes decidió suspender la atención médica en barrio La Defensa debido a los continuos robos que viene sufriendo el puesto sanitario.

“Hoy fuimos a la mañana y se habían robado el caloventor y una garrafa con una pantalla. Son esenciales para el control de lo más pequeños porque hay que desvestirlos. No es la primera vez que pasa. Ya nos han robado hace un mes atrás y por eso decidimos no ir hasta que haya mayor seguridad”, informó a “Rio Negro” Sandro De Pedro, responsable de Recursos Humanos y a cargo de la dirección temporalmente.

De Pedro se mostró molesto ya que en el barrio los vecinos aseguran no haber visto nada. “Da bronca porque el personal hace un esfuerzo por ir tres veces por semana al sector y ellos no defienden la salita. Si no hay controles, los que se perjudican son los mismos vecinos”, dijo.

El hospital de Cervantes cuenta con tres puestos sanitarios: uno en Colonia Fátima, otro en Puente Cero y el tercero funciona en una sala ubicada dentro del centro comunitario.

A raíz de esta situación, la Intendenta Claudia Montanaro escribió en su sitio de Facebook:

“Lamentablemente nos informa el hospital de Cervantes que no podrán asistir al barrio La Defensa para realizar atención médica debido a los reiterados robos que han sufrido en estos últimos meses. Esperemos que podamos regresar este servicio cuanto antes . Estamos trabajando para adecuar medidas de seguridad. Si Ud. Es vecino y ve algo extraño por favor haga la denuncia!!. Esto era muy beneficioso para todos los vecinos que hoy se ven sumamente afectados”, publicó Montanaro.