Preocupa la seguidilla de robos cerca del canal Grande

Cada determinada cantidad de tiempo, los delincuentes van rotando sus objetivos y los sectores donde atacan. En los últimos días parecen haber elegido la zona céntrica cercana al canal Grande para dar sus golpes.

Al violento intento de robo que sufrió una conocida abogada de la ciudad el miércoles por la tarde-noche, se suma al ingreso de desconocidos a la vivienda de una familia de comerciantes. Ambos ocurrieron sobre la calle Italia, a pocos metros del canal Grande.

El caso de la abogada Maie Lastreto conmovió a los vecinos porque la mujer resistió el robo e hizo frente al ladrón, incluso recibiendo amenazas de muerte y golpes en varias partes del cuerpo.

“Te voy a matar, te voy a pegar un tiro. ...¿vos sabés lo que es que metan una bala?”, contó que el ladrón le decía, mientras la agredía e intentaba sacarle la mochila.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 18:30 en Italia casi Gadano.

A esa hora la abogada Lastreto estaba llegando a su vivienda, cuando advirtió que la tapa del nicho de gas estaba levantada. Cuando frenó su marcha para acomodarla, fue abordada por un sujeto ( vestido con campera roja, delgado y de pelo rapado) que la empujó hacia la pared y comenzó a agredirla mientras intentaba arrebatarle la mochila.

Lastreto resistió con todas sus fuerzas y hasta logró empujar al sujeto hasta que trastabilló con su bicicleta.

“Fue muy violento, y muy raro. Yo venía caminando. Cuando te quieren robar, te pegan una trompada y se termina la historia. Me atacó y me salió defenderme”, comentó la abogada, que terminó con varios golpes en el cuerpo, principalmente en la zona de la espalda porque en un momento del forcejeó, el ladrón la tiró al suelo.

La mujer contó que mientras ocurría el violento episodio, un sujeto estaba escondido en la vereda del Canal Grande, haciendo de campana. “Si no hubiese estado con el ladrón, me hubiese venido a ayudar, como los hicieron unos vecinos que me vieron tirada”.

Este episodio, sumado al de la semana anterior en la casa de unos comerciantes, generó alarma entre los vecinos porque se sienten desprotegidos, a pesar de estar en una zona de mucha circulación de personas.

“Andan algunos policías patrullando, pero no alcanza, necesitamos más. Y sobre todo control en las pasarelas porque los ladrones las usan como vía escape para esconderse después de robar”, se quejó una vecina del sector.