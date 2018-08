Rubén López enfrenta desde mañana su segundo juicio por abuso sexual

El actual secretario del Sindicato de la Fruta y exlegislador Rubén López enfrentará su segundo juicio por abuso sexual. El debate se iniciará mañana y está previsto que se extienda hasta el miércoles. Comenzará a ser juzgado por la denuncia que radicó una joven cipoleña en noviembre de 2016, donde afirmó que López junto a un exjugador de fútbol, Luis Abramovich, abusaron de ella en la casa del dirigente. Esta acusación es mucho más grave que la que enfrentó en noviembre del año pasado cuando fue juzgado por abusar de un empleada doméstica. Por ese hecho fue condenado a la pena condicional de 2 años y medio de prisión en suspenso, por lo que si ahora recibe una condena, las penas se unificarán y deberá ir a la cárcel. Su libertad pende de un hilo porque de ser encontrado culpable en este juicio irá preso ya que cuenta con una condena de cumplimiento condicional. Los cargos no los enfrentará sólo, sino que estará acompañado por el exfutbolista Luis Abramovich, quien también fue acusado. Ambos afrontarán cargos por el delito de abuso sexual agravado. El debate que se iniciará mañana a las 9, y que tendrá como protagonista a López, es por haber abusado de una joven cipoleña luego que ella trabajara como moza en una peña boquense que se realizó en Fernández Oro. (ver aparte) La víctima denunció que fue abusada por López y Abramovich y en su declaración “deslizó que habría sido drogada porque después de haber tomado unas copas de champagne, en un céntrico bar cipoleña, no recuerda más que cuando tomó conciencia que estaba desnuda en una cama con los acusados”. Idas y vueltas La jueza de primera instancia, Sonia Martín, intervino en la causa antes de la puesta en marcha –agosto 2017– del nuevo Código Procesal Penal y en junio del año pasado falló a favor de López y Abarmovich cuando les dicto la falta de mérito. En su resolución argumentó que: “Lo cierto es que tres hombres mayores de edad, se aprovecharon del poder que les daba su posición social para salir con tres jovencitas vulnerables a quienes le dieron champagne hasta emborracharlas y aunque sea reprochable socialmente, entiendo que, con las probanzas reunidas en autos, no alcanza para avanzar en el reproche punitivo de los imputados, tampoco existe certeza para sobreseerlos”. Esta resolución fue revocada dos meses después y fue lo que dio impulso para que la causa llegara a juicio. Fueron los jueces de la exCámara Criminal Primera –Alejandra Bereguer, Julio Sueldo y Álvaro Meynet– quienes sostuvieron que: “Los estándares internacionales establecen claramente que el elemento principal en la configuración del delito de violación tiene que ser la ausencia de consentimiento libre, voluntario e inequívoco. En consecuencia, la resistencia de la víctima resulta intrascendente para que pueda configurarse la violación sexual”. Los magistrados indicaron que “era esencial que esta causa tuvieron un tratamiento con perspectiva de género” y por eso dictaron la revocación de la falta de mérito. Desde mañana se comenzarán a definir el futuro de Rubén López, que en los últimos tiempos perdió mucho no sólo con las denuncias de abuso sino también por las de manejos de dinero de la obra social del sindicato de la Fruta. Además dejó su banca como diputado provincial.

“Yo no sé nada, me acabo de enterar que el lunes [por hoy] me llevan a juicio”,

expresó el exdiputado Rubén López.

Escándalo, polémica y renuncias

Los pasillos de tribunales se hicieron algo cotidiano para López en 2017. Varias veces fue citado.

Y cuando salió a luz una de las denuncias por abuso le costó su puesto como Legislador.

Ese fue el primer simbronazo en su carrera política.

Fue la exempleada doméstica, quien radicó la denuncia. Aseguró que mientras trabajaba fue manoseada por él. (ver aparte)

A esa denuncia se sumó la causa por la que hoy comenzará a ser juzgado y no hay que olvidar que a fines de mayo fue acusado de liderar una asociación ilícita.

Esta causa estuvo parada por 3 años y tomó fuerza este año. Se lo acusó de malversar los fondos del Sindicato y de la Obra Social, que él conduce, para su propio beneficio. Serían millones de pesos.

Esta causa se inició a raíz de una denuncia que radicaron Julio Aliaga y Luis Vega, extitulares del Sindicato de la Fruta, en 2015.

Esta causa aún está en curso y se espera que próximamente se fije fecha para la audiencia de control de acusación. Después restará realizar el juicio.

La primera denuncia de abuso, realizada por su empleada y novia de su hijo, le costó su puesto como legislador provincial.

Detalles del caso por el que vuelve a estar en el banquillo

La teoría de la fiscalía sostiene que el hecho ocurrió entre las 00 y las 8 de la madrugada del 20 de noviembre del 2016. La joven radicó la denuncia en noviembre de 2016 y el 7 de febrero del 2017 hizo una ampliación. En todo momento estuvo acompañada por su psicólogo, Claurio Marín.

L o hizo unos días después del hecho. Según su versión, todo se desató en la casa de López la madrugada del 20 de noviembre.

Esa noche trabajó como moza en el salón de eventos La Ponderosa de Fernández Oro, donde se realizó la Peña de Boca. Después, junto a una prima y una amiga, se fue junto a López, Abramovich y otro hombre a un conocido local pub.

Fueron invitadas por el exlegislador. Allí tomaron champagne y la víctima asegura que “algo le pusieron” porque lo siguiente que recuerda es estar desnuda en una cama con López y Abramovich.

Esto ocurrió en la vivienda del actual dirigente de la Fruta.

Dijo que a los días que comprendió lo que había pasado se acercó hasta la fiscalía y radicó la denuncia que dio impulso a la causa que hoy llega a juicio.

Historia de sus acusaciones

30/11/17: fue condenado a la pena de 2 años y medio por abuso sexual simple, lesiones leves y coacción simple (amenazas). Este fue el caso de la exempelada doméstica que lo denunció después de haberla manoseado y amenazado mientras trabaja en su casa.

24/5/18: fue acusado de liderar una asociación ilícita que desviaba fondos del Sindicato de la Fruta y de la Obra Social que López conduce. Se estima que fueron varios millones. Esta causa aún no llegó a juicio.

6/8/18: comienza el segundo juicio por abuso contra López. Una joven denunció que la madrugada del 20 de noviembre de 2016 fue abusada por López y Abramovich en la casa del dirigente de la Fruta luego de trabajar como moza en una peña boquense.

El debate en los tribunales de Cipolletti se iniciará mañana y está previsto que se extienda hasta el miércoles, mañana y tarde.

Dato

2

años y medio de prisión en suspenso. Es la condena que ya pesa sobre Rubén López.



Cipolletti