Secuestran armas largas en Río Colorado

Policía de Río Colorado secuestró armas largas durante un control de rutina en la Ruta Provincial 50.

Ayer por la tarde, personal de la Brigada Rural realizaba control de rutina sobre una camioneta Volkswagen, modelo Amarok, con dos hombres a bordo.

cuando constató que llevaban armas de fuego en el interior del rodado.

Al solicitarles que exhiban las mismas y la documentación respectiva, el conductor originario de la provincia de la Pampa, manifestó que eran de su propiedad las tres armas de fuego que llevaba pero que no contaba con documentación respectiva.

Posteriormente se verifican las mismas, tratándose de un arma de fuego tipo carabina, calibre 22, c/ mira telescópica, dos cargadores de 10 tiros y 25 tiros c/u, municiones calibre 22 y una llave L; un arma de fuego tipo fusil calibre 308, c/ mira telescópica y un arma de fuego tipo fusil calibre 30/06, c/ mira telescópica, 67 municiones calibre 30/60 y 07 vainas servidas mismo calibre.

Se notificó al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro de los elementos y se notificó de las actuaciones judiciales al conductor del rodado.