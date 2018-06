Sin beneficios, un violento que golpeó a una mujer deberá ir a juicio

Desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificaron la postura respecto a los casos de violencia de género, y confirmó la decisión de una jueza de Cipolletti que negó la suspensión de juicio a prueba a un hombre que había sido acusado del golpear a una mujer en Cinco Saltos.

La suspensión de juicio a prueba o probation es un beneficio procesal. Una vía judicial alternativa al juicio que permite suspender el juzgamiento de un acusado si acepta someterse a una serie de pautas de conductas y cargas que le impone el Tribunal, como realizar tareas comunitarias, ofrecer una reparación económica o pagar la multa prevista para el delito imputado.

El caso ocurrió en Cinco Saltos el 12 de septiembre de 2014, pasada la medianoche. Un hombre golpeó con sus puños a una mujer y le provocó lesiones. Cuando la defensa del acusado pidió la suspensión de juicio a prueba, argumentó que el hecho se había producido hace más de tres años y que no hubo hechos nuevos similares. Sostuvo que el imputado no tiene antecedentes y que la víctima afirmó que no sabía nada de él y que no lo veía hacía tiempo.

Antes de emitir un dictamen, la fiscal que interviene en el caso habló con la mujer, que le manifestó la negación de que al acusado se le otorguen beneficios, y aseguró que se trata de una persona muy violenta y agresiva.

En el fallo emitido se aclara que se trató de “una conducta que ha causado sufrimiento físico y psicológico a una mujer”, y que en ese marco se dio una “relación desigual de poder”, lo que redunda en “violencia de género”. Además enfatizó que esta violencia no fue “puesta en cuestión” por ninguna de las dos partes.

Basándose en estos argumentos, el STJ declaró mal concedido el recurso de casación de la defensa y confirmó la decisión de la jueza Alejandra Berenguer de Cipolletti.