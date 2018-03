Tras 20 días, y aunque dicen que lo tienen cerca, Muñoz no aparece

Una nutrida marcha de antorchas se realizó en la tarde de ayer en Neuquén, Las Ovejas y Cutral Co para reclamar justicia por el doble femicidio de Carina y Valentina Apablaza. En la capital, la manifestación estuvo acompañada por organizaciones sociales y el gremio docente ATEN que incluyó a este reclamo en las consignas de la jornada de protesta. “Carina y Valentina presente” fue el canto que acompañó la movilización de la que también formó parte la madre de Carina, Martina.

Uno de los hermanos de Carina, Miguel, participó de la marcha que comenzó en el Monumento a San Martín y finalizó en la Casa de Gobierno donde iban a dejar velas encendidas.

En Cutral Co insistieron en el reclamo de justicia y que aparezca Lorenzo Muñoz. Se reunieron a las 19 aproximadamente en el límite de Cutral Co y Plaza Huincul y de allí se dirigieron a la Oficina Judicial de Cutral Co, luego de breve recorrida. Alejandra, una de las hermanas de Carina, encabezó la movilización. Antes de salir repartieron volantes con la cara de Muñoz y la recompensa a los automovilistas que frenaban en el semáforo. La baja temperatura y el viento impidieron que se dejaran velas encendidas en el exterior del edificio gubernamental.

Gisela Moreira, abogada de la familia de las víctimas, informó que el lunes se realizará una audiencia en los juzgados de Chos Malal para determinar si se le extiende la prisión preventiva a Onofre Merino, el cuñado de Lorenzo Muñoz. También informó que el subsecretario de Justicia, Gustavo Pereyra, le informó que habían relevado al comisario Miguel Cuadrado que estaba a cargo del operativo de búsqueda del prófugo desde el 22 de febrero y que habían renovado la dotación de canes que, con su olfato, intentan dar con su paradero.

“Queremos justicia y que encuentren a esa bestia. Vamos a manifestarnos para reclamarle a la justicia porque bajó de 90 días a 20 la prisión preventiva para uno de sus cuñados”, dijo Miguel.

A pesar del fuerte viento, unas 150 personas marcharon en Chos Malal, mientras que en Las Ovejas, la marcha debió suspenderse debido a la lluvia que se abatía en la región.