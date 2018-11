Tres meses más para investigar la megacausa por estafas

El juez de garantías Gustavo Ravizzoli otorgó una prórroga de tres meses a la fiscalía por la causa donde se investiga a la familia de Fernando Machado, por asociación ilícita donde hubo 29 víctimas que fueron estafadas con la venta de vehículos. Pese a los pedidos de la fiscalía, el magistrado rechazó un pedido para levantar los embargos que recaen sobre dos inmuebles que pertenecen a la madre del principal sospechoso.

Las novedades del caso llegaron de la mano de un acuerdo marco al que arribó el fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, con el defensor particular de los imputados, Gustavo Palmieri.

En el contexto del arreglo, Vignaroli solicitó una nueva audiencia que se realizó el viernes por la mañana donde pidió una prórroga de los plazos de investigación, que vencían el 12 de noviembre. El juez de garantías Ravizzoli accedió a este pedido y extendió los tiempos hasta mediados de febrero.

Por otro lado el magistrado se opuso a levantar dos embargos que recaen sobre dos viviendas que pertenecen a la madre de Machado que se ubican en el barrio Villa Farrel en el este de la ciudad. El fiscal había planteado que el acuerdo de partes contemplaba el pago de 27 indemnizaciones, afirmó que los montos ya habían sido resarcidos y que por ese motivo los embargos ya no tenían sentido. Aclaró por otro lado que si bien el levantamiento de la medida cautelar era un pedido de la defensa particular, la fiscalía no tiene objeciones al planteo.

El juez se opuso porque entendió que queda una segunda etapa del acuerdo que tiene que ver con “cuestiones técnicas” que se relacionan con las calificaciones legales que se le van a atribuir a los imputados y en ese contexto sostuvo que “si se esta pidiendo una prórroga y los embargos son de naturaleza cautelar y preventivos, deben permanecer hasta el plazo de la investigación preparatoria que se está prorrogando”.

Acordaron con 27 víctimas

Durante la audiencia el fiscal Vignaroli explicó que la causa contra el grupo encabezado por Fernando Machado e integrado por su hijo Mauro Machado, Walter Romano, Carlos Penroz, Claudia Cortez y Mariela Lacana, tomó curso el 9 de agosto del 2017 “con distintos tipos de diligencias” y agregó que “el 12 de noviembre se formularon cargos a los imputados. Se declaró el caso complejo y se otorgó un año investigación”.

En ese contexto manifestó que en febrero “los abogados defensores concurren a la fiscalía para proponer un acuerdo para solucionar el caso sin ir a un juicio, la fiscalía impuso como condición indispensable que este acuerdo sea aceptado por todas las víctimas que en total ascienden a 29 personas”, sostuvo el fiscal.

Por otro lado “la fiscalía puso en conocimiento a las víctimas los términos del acuerdo, donde Machado y los coimputados reconocían su participación, aceptaban una pena de cumplimiento en suspenso y se obligaban a abonar a todas y cada una de las víctimas el capital de lo que había sido denunciado como perjuicio ofreciendo el embargo de dos bienes a nombre d su madre”.

De las 29 víctimas 27 aceptaron, una persona se desinteresó de la causa y otra que había iniciado una demanda civil, continuó por esa vía, pero ahora está analizando plegarse al acuerdo.

A fines de septiembre Machado realizó el último deposito bancario por una cifra cercana a los 17 millones de pesos, el monto total de las denuncias era por 11.473.046 pesos y 135.000 dólares.