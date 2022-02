Viedma: comenzó el juicio por la muerte de Vera y declaró el imputado

Esta mañana se inició el juicio por el asesinato de Rolando Vera, ocurrido en noviembre del 2019. El desenlance se le imputa al penitenciario Mario Huichaqueo, quien disparó con su arma reglamentaria e hirió en la espalda a la víctima de 17 años.

El tribunal se integra con Marcelo Chironi, Carlos Reussi y Daniela Zagari mientras que la fiscalía está representada por Juan Pedro Peralta y Yanina Pasarelli. El defensor del acusado es Damián Torres.

Durante la audiencia, familiares y amigos de Huichaqueo manifestaron frente a los tribunales por la libertad del acusado.

El debate se abrió con las exposiciones fiscales y de la defensa de sus teorías de lo ocurrido. Luego, Huichaqueo declaró y aportó su versión, empezando que concurrió a la vivienda de su madre con el relato de su hermano que “le había entrado a robar”, quién “había entrado” y “se habían llevado la bicicleta de mi hija y otra que tenía y solíamos usarla para salir a andar en bici con ella. Se llevaron cajones de cervezas y esas cosas».

Agregó que fue al “barrio IPPV y estaban mis dos hermanos y a mi mamá muy asustados”. Contó que buscó “un chaleco en el que tenía el arma reglamentaria” y se dirigió a la plaza. Al llegar se encontró con Vera (la víctima) y “su grupo de amigos”.

“Bajé con el arma, pero nunca pensé en usar el arma para lastimar o hacerle daño a alguien, yo solamente bajé con el arma para asustarlos. Yo nunca pensé en hacerle nada a nadie”, resaltó.

Siguió el relato con que discutieron y les “pedí que me devuelvan las cosas». Aseguró que fue agredido “verbalmente y con puños. Ahí hice tres detonaciones para sacármelos de encima, levanté el brazo para el aire, del lado izquierdo de Vera y él me dijo que le pegue un tiro en la cabeza», describió.

Al arribar el “personal policial en un móvil fueron recibidos con piedrazos y botellazos por el grupo de Vera. Ahí el personal les disparó con escopetas, Burgos se tiró enseguida cerca mío y Vera salió disparando a un Peugeot. Yo si hubiese querido hacer daño, hubiera lastimado a Burgos sin usar el arma, porque tuve todas las posibilidades de hacerlo cuando estaba tirado en el suelo».

Luego, cuando “me dirigí hacia mi vehículo, Vera me tiró, no sé si era un ladrillo o una piedra, pero vino en dirección hacia mi cabeza”. Y, después, el joven “me largó un piedrazo al auto, me rompió la luneta de atrás y ahí tampoco frené”.

Al final, Huichaqueo sacaría su arma reglamentaria y dispararía, causándole la muerte a Vera. La versión de la defensa es que la bala rebotó y alcanzó a la víctima.