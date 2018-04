Vinculan un femicidio con la droga secuestrada

El secuestro de cerca de 3,5 kilogramos de droga, entre cocaína, marihuana y metanfetaminas, realizado ayer por Gendarmería Nacional en las oficinas de la empresa Andesmar de Rincón de los Sauces echó luz sobre el crimen más atroz registrado en la ciudad petrolera, el femicidio de Fernanda Pereyra.

Tal como denunciaba la familia de la joven embarazada que fue calcinada en julio del año pasado, los estupefacientes que fueron encontrados llegaron en una encomienda a nombre de la mujer de uno de los detenidos por el femicidio.

Si bien se realizaron cinco allanamientos en simultáneo, fue en la sede de la empresa de micros que Gendarmería demoró ayer por la mañana a dos mujeres y dos hombres que intentaron retirar una encomienda que contenía las drogas.

El operativo comenzó en Mendoza capital cuando partió el micro con tres gendarmes vestidos de civil entre sus pasajeros custodiando la carga. Otros dos efectivos esperaban junto a otras personas el arribo del micro en la localidad petrolera. Los gendarmes esperaron a que una mujer retirara del mostrador una serie de paquetes y fue entonces que actuaron. Un taxista que esperaba afuera del transporte y otras dos personas quedaron supeditadas a la causa pero dejadas en libertad mientras que la mujer de Fabio Marillán quedó detenida ya que la encomienda venía a su nombre.

Funcionarios de Minoridad debieron actual dado que la mujer estaba con sus hijos y pese a que dos familiares se acercaron para reclamar su custodia, no se les permitió el ingreso.

La mujer demorada es la pareja de uno de los detenidos por el femicidio de Pereyra y su hijo nonato de siete meses.

A Pereyra se la vinculó con los Marillán por presuntamente pertenecer al grupo de personas que ingresaban y comercializaban estupefacientes en Rincón de los Sauces.

Si bien el móvil del femicidio no fue develado, la querella siempre sostuvo que se trataba de un crimen ligado al narcotráfico que actúa como una especie de mensaje para el resto de la red. La mamá de Fernanda, Norma Lucero, dijo ayer que “mi hija formaba parte del círculo de amistad de los Marillán y no se si se quedó con dinero, sólo se que no van a lavar la sangre de mi hija gritando la inocencia de los Marillán”.