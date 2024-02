🔴 En vivo, debate de la Ley Ómnibus de Milei: liberaron a las detenidas y crece la expectativa antes del reinicio de la sesión

Bajo el acecho del presidente Javier Milei y la mirada de todo el país, comenzó a correr la cuenta regresiva para la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. El oficialismo se encaminaba a aprobar el proyecto con alrededor de 150 votos en general gracias al apoyo de los bloques “dialoguistas”, aunque hasta anoche no se había cerrado un consenso sobre las privatizaciones y seguía la incertidumbre por las facultades delegadas. La sesión comenzó a las 10.30 de este miércoles y, cuando faltaba poco para las 22, se aprobó un cuarto intermedio hasta el jueves al mediodía. Restaban más de 130 oradores para, luego, votar el proyecto en general y finalmente en particular, lo que demandará la mayor cantidad de horas. Por eso, no se descartaba la posibilidad de concluir el viernes.

En la reunión de labor parlamentaria, la propuesta del oficialismo, bien recibida y aceptada por todos los bloques, fue introducir un cuarto intermedio para darles algunas horas de descanso a los legisladores para que repongan energía.

La nueva versión del proyecto obtuvo un dictamen en disidencia por parte de los legisladores de la oposición que son más afines al proyecto. Esos artículos serán tratados de manera puntual en el debate parlamentario.

Si la iniciativa obtiene la mayoría necesaria, el proyecto pasará al Senado que definirá o no su aprobación. En las inmediaciones del Congreso y en varios puntos del país hubo movilizaciones de organizaciones sindicales y sociales para expresar su rechazo.