La gobernadora pasa cada vez más tiempo en Bariloche pero no quiso confirmar si será candidata a intendenta.

La gobernadora Arabela Carreras dijo el lunes que los primeros datos extraoficiales del censo nacional 2022 que llegaron a su escritorio (o a su celular) no la dejaron nada conforme y espera que el Indec brinde información técnica más detallada acerca de la metodología empleada y la calidad de la información.

Carreras no quiso divulgar cuál es la población estimada de Río Negro según esos números de circulación reservada, tampoco la de Bariloche, pero dio a entender que no se condicen con las proyecciones previas.

“La verdad que el censo me genera muchas dudas”, aseguró ayer, ante una consulta de este medio.

Dijo que el censo no se habría completado con la cobertura geográfica esperable y también le llegaron objeciones sobre el plan de trabajo desplegado que, al parecer, hasta ahora nadie le aclaró. Carreras aseguró que “hubo mucho cuestionamiento” sobre el censo y que, según tiene identificado, es algo que “pasa en todo el país”.

La gobernadora se refirió al tema luego de efectuar comentarios sobre la reconversión productiva de Bariloche y las señales que encuentra evidentes (aunque sin datos) sobre el crecimiento de la economía relacionada con el software, las tecnologías digitales y “la gente que trabaja para afuera”.

-Justamente las facilidades para el trabajo remoto habrían generado un número importante de nuevas radicaciones en Bariloche a partir de la pandemia, según algunas estimaciones. Hoy no existen datos precisos pero pueden aparecer con el censo -le sugirió RÍO NEGRO

-Uy, no sé, la verdad que el censo me genera muchas dudas -dijo Carreras-. Lo que empezamos a conocer en principio no coincide con lo estimado. Y pasa en todo el país. Para Bariloche, uno ve que hay un padrón de más de 100 mil electores, uno ve los medidores eléctricos (casi 60 mil) ¿y cuánto tendría que ser la población?

Sugirió que hay un número importante de viviendas que habrían quedado al margen del censo, realizado el 18 de mayo, y dijo que el Indec debería aclarar esos interrogantes al momento de brindar los datos.

Según el censo 2010 (el último disponible) la población en Río Negro era de 638.645 y si las variables se hubieran mantenido constantes, la proyección (según el propio Indec) le adjudican para este año a la provincia una población de 766.000 habitantes.

La ciudad de Bariloche, en tanto, tenía en 2010 112.887 habitantes y la proyección elaborada para el municipio ubica la población para el año en curso en 146.000 habitantes. En ambos casos los números del censo 2022 estarían por debajo, aunque la información oficial todavía no está disponible.

Carreras participó en Bariloche del acto por el día de la Bandera, donde realizaron su promesa los chicos de cuarto grado de la escuela 154 del barrio El Frutillar y del Colegio María Auxiliadora. Carreras habló brevemente y reivindicó la figura de Manuel Belgrano. “Él soñó con una Argentina grande”, recordó. Hoy la gobernadora tiene previsto participar en Cipolletti del acto “oficial” de la provincia por la misma fecha patria, según anticipó.

Terminado el acto se sacó decenas de fotos con algunos de los chicos y sus familias y también con bailarines de una agrupación folkórica que participó del festejo.

Ante una consulta sobre su futuro político, aseguró que no tiene nada decidido y que le parece prematuro plantear candidaturas. “No nos parece bien repetir los roces y tensiones que ya se desataron a nivel nacional. Hay que gobernar. Falta bastante para empezar las campañas, en diciembre hablamos”, se excusó.

No obstante dijo que si el senador Alberto Weretilneck confirma su voluntad de ir por la gobernación no piensa plantearle competencia. Tampoco se ve “en este momento” con vocación para un cargo en el Congreso nacional. Sobre un posible regreso a Bariloche para reemplazar al intendente Gustavo Gennuso dijo no haberlo evaluado y lo atribuyó a “especulaciones periodísticas”.