Cayeron los envíos no automáticos de Nación para Neuquén durante septiembre

Las transferencias no automáticas del gobierno nacional a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrieron una caída del 56,1% interanual en términos reales durante septiembre, siendo el segundo descenso consecutivo en el año. Neuquén fue una de las jurisdicciones con mayor caída, al promediar un 49% menos que en igual mes del 2024.

Según relevó un informe de la consultora Politikon Chaco, en el noveno mes del año, el gobierno de Javier Milei repartió 162.723 millones por transferencias por fuera del régimen de coparticipación federal correspondientes a programas como el de comedores escolares, funcionamiento de hospitales, Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el cumplimiento de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de 2022 que compete a los envíos de CABA.

A diferencia de los meses previos, la ciudad que gobierna Jorge Macri concentró menos de la mitad de los envíos y participó del 30% del total que repartió Nación, con unos 49.521 millones de pesos recibidos en septiembre. Esto la ubicó como la jurisdicción con mayor caída interanual, un 81,9% según midió la consultora.

En cuanto a Neuquén, recibió 2.236 millones el mes pasado, un 1,3% del total distribuido por Nación. El detalle indica que 1.266 millones fueron en concepto del programa Coordinación y Administración de Grandes Proyectos, 775 millones por el de Estímulo a la Producción de Gas Natural, 82 millones por el financiamiento de Clubes de Barrio y Pueblo y 112 millones por otros programas.

Según Politikon Chaco, la mayoría de los distritos (18) “presentaron alzas reales interanuales en este mes de análisis”, pero no fue el caso de Neuquén, que experimentó una caída superior al 49%.

Esto es porque hubo un escenario de “altísima dispersión”, donde hubo provincias con “picos” como San Luis (+1.014,8%), Santa Fe (928,8%) y Entre Ríos (579,4%). “Cabe señalar, dado esas fenomenales variaciones relativas, que el piso de comparación (septiembre 2024) fue tan bajo que distorsiona la comparación. Por ende, aunque el alza relativa es muy grande, ello no significa que el volumen de fondos captados haya sido muy importante”, aclaró el informe.

En el mes analizado hubo también un reparto de ATN a cinco provincias por un total de 14.000 millones de pesos. Las beneficiarias fueron Misiones ($4.000 millones), Santa Fe y Entre Ríos ($3.000 millones cada una), Chaco ($2.500 millones) y Corrientes ($1.500 millones).

Recursos acumulados

A nivel acumulado, el período enero-septiembre 2025 cerró con envíos totales por 1,8 billones de pesos a las 23 provincias y la CABA, creciendo 68% versus igual período del año anterior, se indicó. Aún así, los envíos acumulados del 2025 son los segundos más bajos para ese período desde el 2006 (a precios actuales).

“La distorsión de los envíos por ubicación territorial sigue presente en el acumulado del año: apoyado en su desempeño entre enero y agosto, CABA aún se posiciona en el top concentrando el 54,2% del total de los envíos en lo que va del año, mientras que las 23 provincias, en conjunto, captaron el 45,8% restante”, informó la consultora.

Por detrás del distrito porteño, se ubicaron la provincia de Buenos Aires (19,9% del total), Chaco (2,5%), Córdoba (2,4%) y Neuquén (2,3%).

Neuquén, la más beneficiada con ATN

El gobierno de Javier Milei repartió en lo que va del año 118.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos discrecionales del gobierno nacional destinados a asistir financieramente a provincias y municipios en situaciones de emergencia o desequilibrios fiscales.

Este monto fue distribuido en 15 provincias: Neuquén fue la más beneficiada con 15.000 millones, seguida de Salta con 13.000 millones y Santa Fe y Tucumán, con 12.000 millones cada una. Río Negro ocupa el octavo lugar con 5.000 millones.

El Fondo ATN tiene para gastar, en total, unos 690.689 millones de pesos, por lo que la ejecución a septiembre alcanzó apenas un 17,2%.