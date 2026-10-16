Amplían el Fondo de Garantía de Río Negro para acompañar nuevas inversiones productivas

El Gobierno Provincial ampliará a 6.000 millones de pesos (unos 3,88 millones de dólares) el Fondo de Garantía de Río Negro (Fogarío) que se instrumentó el pasado año para facilitar el acceso al crédito para las Pymes rionegrinas e impulsar nuevas inversiones productivas.

El nuevo monto se concretará con un aporte de 4.000 millones de pesos (2,58 millones de dólares) que serán entregados, en partes iguales, por el gobierno y el Consejo Federal de Inversiones(CFI) según un convenio firmado este jueves en Bariloche, en el marco de la Jornada de Financiamiento Pyme.

Además del incremento de los recursos, se formalizaron acuerdos para ampliar las garantías y facilitar el acceso de las empresas a distintas herramientas financieras.

El Fogarío brinda garantías que respaldan a las empresas cuando solicitan financiamiento, con la posibilidad de acceder a mejores tasas y plazos y el objetivo es que las Pymes locales cuenten con más oportunidades para financiar su actividad, concretar sus proyectos y participar de la nueva etapa productiva de Río Negro.

Uno de los principales avances es la incorporación de avales para instrumentos del mercado de capitales, como cheques de pago diferido, pagarés bursátiles, obligaciones negociables y facturas de crédito electrónicas. Esta alternativa amplía las opciones de financiamiento para capital de trabajo e inversiones, con la posibilidad de acceder a mejores tasas y financiar proyectos a corto y largo plazo.

La idea es dar a conocer todas las herramientas que tienen a su alcance y que se adaptan a sus necesidades productivas, para que ningún proyecto se frene por no conocer las herramientas que hay en el mercado». Lautaro Martínez, presidente de Fogarío.

Durante la jornada también se formalizaron dos acuerdos para ampliar la capacidad de respaldo de Fogarío. Por un lado, el convenio de garantías sindicadas con la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (Casfog) permitirá que varias entidades garanticen una misma operación y respalden montos superiores a los que podrían cubrir individualmente.

Por otro, el convenio de coaval entre Fogarío, el Fondo de Garantía del CFI y el Banco Patagonia establece un cupo de 2.400 millones de pesos (1,55 millones de dólares) para créditos a micro, pequeñas y medianas empresas rionegrinas.

Ambos fondos de garantía cubrirán el 50% cada uno, respaldando el total de los créditos comprendidos en el acuerdo, con condiciones que favorecen el acceso a mejores tasas y plazos.

Además, Fogarío se incorporó al Legajo Único Financiero y Económico (LUFE), junto a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación. Esto permitirá consultar de forma directa y segura la información de las empresas que ya tengan sus datos cargados, agilizando la evaluación de las solicitudes y evitando que deban presentar nuevamente la misma documentación.

Cómo acceder al programa Fogarío

Para acceder al financiamiento con respaldo de Fogarío las Pymes pueden ingresar a www.fogario.rionegro.gov.ar, completar sus datos y ser contactadas por un asesor comercial de la región. También pueden comunicarse por correo electrónico a info@fogario.rionegro.gov.ar.

Los requisitos varían según se trate de personas físicas o jurídicas, aunque se solicita documentación habitual para el sector, como certificado Pyme y declaraciones impositivas.

«Hacemos un análisis de riesgo de cada situación y articulamos con la entidad financiera más adecuada para acceder al crédito» explicó Lautaro Martínez, presidente del organismo público.

Números del Fogarío en los primeros ocho meses

Según datos oficiales en los primeros ocho meses de gestión se registran 84 garantías emitidas y otras 22 en gestión avanzada, por un monto total de 3.822 millones de pesos (2,47 millones de dólares).

También se indicó que «el crecimiento se refleja en su presencia territorial. Ya son 16 las localidades rionegrinas alcanzadas por garantías destinadas a Pymes, consolidando una política provincial que busca acercar soluciones financieras a cada región».