Aval para el presupuesto y la tarifaria 2027 en Cutral Co: serán $240 mil millones

El intendente Ramón Rioseco logró la luz verde en el presupuesto del año próximo que envió al Concejo Deliberante. Lo mismo ocurrió con la tarifaria que indica los nuevos valores que tendrán las tasas que cobra el municipio.

Antes hubo audiencias públicas que contó con cuatro participantes. Las dos ordenanzas resultaron con el voto mayoritario del oficialismo. Desde el bloque unipersonal de la oposición, se las rechazó.

En Cutral Co, la aprobación del presupuesto de gastos y recursos para el funcionamiento de los tres poderes en 2027 requiere doble tratamiento, en distintas sesiones. Se debe hacer una audiencia pública entre una y otra, donde los interesados pueden inscribirse y participar para brindar su opinión en tema específicos.

Cuatro vecinos concurrieron para el presupuesto 2027 y en la tarifaria, fueron tres los que se sentaron a hacer las consultas. Los resultados no son vinculantes.

Las dos normas se aprobaron con el voto del oficialismo que conformaron el presidente Jesús San Martín, Jesica Rioseco, Hugo Deisner, Elida González, Plinio Rubilar y Fabián Godoy. En contra lo hizo Omar Pérez (LLA). Estuvieron ausentes María Elena Paladino y Maximiliano Navarrete.

El monto específico del presupuesto es de $240.818.235.838,21 y incluye aportes para obra pública repartida entre viviendas, infraestructura y el mantenimiento de diferentes servicios. En cuanto a la ordenanza tarifaria se fijó que la Unidad Tributaria (UT) pase de $3.260,17 -más la aplicación del IPC del 17,3 %- a $3.800. Será para las tasas y servicios del primer semestre de 2027.

Por otra parte, se indicó que conforman la planta municipal de agentes 433, el resto lo integran los beneficiarios de programas de empleo.

Una de las concejales del oficialismo, González, fundamentó su respaldo al sostener que habrá aportes para sostener la obra pública, para capacitación de jóvenes y adultos, en deportes y en el ámbito cultural, entre otras partidas.

El concejal Omar Pérez (LLA) criticó la tasa vial, los fondos destinados para la bodega y que no haya programa de reconversión para crear fuentes laborales. Una vez que el presidente del cuerpo, San Martín, sometió a votación las dos ordenanzas, resultaron con seis votos a favor y uno en contra.