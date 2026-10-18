Centenario: Figueroa anunció 49 obras y confirmó nuevos proyectos para 2027

El gobernador Rolando Figueroa aseguró que la Provincia lleva adelante 49 obras en Centenario, entre trabajos finalizados, proyectos en ejecución e iniciativas que tienen financiamiento previsto para 2027.

Lo dijo este domingo durante el acto por los 104 años de vida institucional de la localidad, que encabezó junto con el intendente Esteban Cimolai frente a la plaza San Martín, frente al edificio de la comuna.

Según detalló el mandatario, 19 obras ya fueron terminadas, otras 15 están en ejecución y las 15 restantes están contempladas en el proyecto de Presupuesto provincial para el próximo año.

“Nunca nadie hizo 49 obras en forma simultánea en Centenario”, afirmó. También señaló que en el conjunto de Neuquén se ejecutan 1.075 obras.

Entre los trabajos concluidos mencionó los edificios de la escuela primaria 360 y de la comisaría 52, además de la duplicación de las rutas provinciales 7 y 51. En ejecución se encuentran el nuevo edificio de la EPET 29, que supera el 70% de avance, la ampliación de la escuela primaria 13, el jardín 84 de la Segunda Meseta y un Centro de Desarrollo Infantil.

Pavimento, rutas y servicios

Figueroa indicó que en la localidad se ejecutan 500 cuadras de pavimento y anunció que se sumarán otras 500 para alcanzar las 1.000. Explicó que la Provincia priorizó primero las redes de agua, cloacas y otros servicios. “No podíamos hacer el pavimento antes de hacer los servicios”, sostuvo.

En materia de conectividad vial, adelantó que se construirá un cruce a nivel en la intersección de las rutas 67 y 22.

“Para que ninguna rotonda nos siga deteniendo el tránsito. Esto ya está en licitación, y antes de fin de año se van a iniciar todos los pasos entre las diferentes rutas”, afirmó.

También recordó que se completó la duplicación de las rutas 7 y 51, una obra que, según dijo, había quedado demorada por el Gobierno nacional.

Entre los proyectos en ejecución enumeró el puente de la calle 7 hacia la isla El Porvenir, el cruce vehicular de la calle 1 y la pavimentación de los barrios 173 Viviendas y Ruca Niyeu.

Además, continúan los trabajos de repavimentación, mantenimiento y señalización sobre la ruta provincial 7 y la ampliación de la Unidad de Detención 11, que registra un avance del 80%.

El acceso a los servicios básicos también forma parte del plan. Figueroa mencionó la ampliación de las redes de agua potable, gas y electricidad en distintos sectores de la ciudad. Entre las obras de saneamiento en marcha están el colector cloacal de la calle 20, las cloacas de la calle Cavalli y el sistema de bombeo Choconcito.

Agua, energía y nuevas obras para la meseta

El gobernador destacó la ampliación de la planta potabilizadora Mari Menuco, que permitirá incrementar la provisión de agua para Centenario, Plottier, Vista Alegre y Neuquén. “Una obra que nos está demandando 42.000.000 de dólares y que esperamos poder inaugurar el año que viene”, señaló. También indicó que se extiende la red de agua en el sector Cooperativas y en la Segunda Meseta.

En materia de energía eléctrica, anunció que comenzará la construcción de una nueva línea de alta tensión para abastecer lotes de la meseta.

El plan contempla la conexión de los sectores W1 y W2 con la Estación Transformadora Centenario Oeste. También se prevé continuar con la readecuación de la estación transformadora Centenario de 132/33/13,2 kilovoltios y con la segunda etapa de refacción de la subestación local.

El proyecto de Presupuesto 2027 incluye además recursos para los complejos de seguridad de La Meseta y el Autódromo, así como para continuar la ampliación de la Unidad de Detención 11. En educación, se prevén partidas para la EPET 2 y el CPEM Colonia Nueva Esperanza.

En salud, el plan incorpora un Centro de Día de 515 metros cuadrados, los centros de salud La Ruca y del barrio Eluney, ambos de 560 metros cuadrados, y un centro sanitario en el Autódromo. También contempla la remodelación del hospital de Centenario para mejorar el servicio de guardia.

Aporte de $4.000 millones para la avenida Lago Traful

Durante el acto, Figueroa y Cimolai firmaron un convenio para financiar la obra hidráulica y la pavimentación de la avenida Lago Traful, entre Atahualpa Yupanqui y Formosa, en el barrio Sarmiento. A través de la subsecretaría de Recursos Hídricos, la Provincia realizará un aporte no reintegrable de $4.000 millones para esos trabajos y las obras complementarias.

El listado de proyectos anunciados también incluye desagües pluviales, limpieza de cauces del río Neuquén, un diagnóstico y plan de riego y drenaje para Centenario y Vista Alegre, un paseo ribereño, la parquización y forestación del Autódromo y la construcción de un nuevo Registro Civil.

Figueroa también anticipó la licitación de un complejo para personas mayores con 32 lugares de residencia, pileta de natación, huerta y biblioteca. “Lo estamos licitando esta semana, porque también queremos que las personas mayores de Centenario tengan su casa”, expresó.

Por su parte, el intendente Esteban Cimolai afirmó que las obras de servicios representan más de $41.000 millones destinados a la ciudad. “Si en tan solo 2 años y medio de gestión pudimos casi ponernos al día con los servicios esenciales, llegó el momento de que venga el asfalto, de que venga el cordón cuneta, de que vengan las plazas, los parques lineales”, dijo.

El jefe comunal agregó que trabaja con la Provincia en el programa “Mi barrio, mi plaza”, que busca que cada barrio tenga un espacio público. Como experiencia inicial, mencionó cinco plazas que construyen en conjunto la Municipalidad, el Gobierno provincial y vecinos.

Al cierre de su discurso, Figueroa pidió preservar las tierras productivas de la localidad. “Les pido a los concejales y al intendente, por favor, que no saquen ordenanzas que dañen las zonas productivas que trabajaron los pioneros con tanto sacrificio”, sostuvo.