Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la nueva ley de Discapacidad

Luego de extensas negociaciones durante la tarde del miércoles en Diputados, el oficialismo logró consensuar con los bloques aliados y la oposición dura un dictamen para reemplazar la Emergencia en Discapacidad. La iniciativa, que obtuvo una mayoría de dos tercios y pasó al Senado, introduce modificaciones pero garantiza la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

Qué cambia con la ley de discapacidad

La nueva ley de discapacidad introduce cambios clave para brindar «previsibilidad financiera, garantizar la cobertura de salud e incorporar parámetros precisos en el otorgamiento de prestaciones y la cancelación de deudas del sector».

En cuanto al financiamiento, la iniciativa detalla las partidas presupuestarias destinadas a sostener el sistema. De acuerdo con el texto, si la demanda supera los fondos previstos, la diferencia será cubierta por el Tesoro Nacional. Asimismo, las futuras leyes de presupuesto deberán garantizar el crédito necesario para la sostenibilidad del esquema, asegurando que el ingreso por beneficiario no resulte inferior en términos reales al del ejercicio anterior.

En materia de acceso a beneficios, se determinan en forma explícita los requisitos para el otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad y de las Pensiones por Invalidez Laboral, evitando dejar estos criterios librados a reglamentaciones posteriores. A su vez, la norma asegura la asistencia sanitaria para todos los beneficiarios a través del programa Incluir Salud o de cualquier esquema oficial que lo reemplace.

Sobre los compromisos acumulados con los prestadores, se establece un esquema estricto de regularización: de existir deudas pendientes, la Secretaría de Discapacidad dispondrá de 30 días corridos para notificar el cronograma de pagos y de 90 días corridos para cancelar la totalidad de lo adeudado.

Finalmente, el marco legal consolida derechos vigentes, como la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo formal, e instrumenta la actualización mensual del Nomenclador de Aranceles con base en la inflación.

El debate culminó con la media sanción luego de que la iniciativa reuniera 237 votos a favor, 9 en contra y cuatro abstenciones. De ese total, la Patagonia aportó votos 23 afirmativos, cero negativos y solo dos ausencias.

Nueva ley de Discapacidad: así votaron los diputados de Neuquén

En Neuquén, la votación por la nueva ley de Discapacidad fue en su totalidad, afirmativa:

Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Afirmativo

Nueva ley de Discapacidad: cómo votaron los diputados de Río Negro

Por su parte los rionegrinos tampoco mostraron objeciones al proyecto y la votación fue de la siguiente manera:

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Afirmativo Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Afirmativo Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Nueva ley de Discapacidad: los votos del resto de las provincias de la Patagonia

En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:

Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Ausente Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

En Santa Cruz fueron a la par los votos:

José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Ausente Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo

Y finalmente en Tierra del Fuego: