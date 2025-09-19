Conexiones de gas en la cordillera: las soluciones siguen demoradas porque los fondos no llegan

Estiman que hay 15.000 usuarios en toda la Patagonia a la espera de conexiones de gas. Foto: Archivo

La empresa Camuzzi Gas del Sur informó que las obras destinadas a ampliar la capacidad de suministro de gas en Bariloche y la región siguen demoradas porque todavía no recibió la transferencia de dinero prometida con ese fin por los gobiernos de Neuquén y Chubut. No precisó tampoco un plazo para la conclusión de los trabajos y para habilitar las miles de conexiones en espera.

Respondió así a una denuncia formulada hoy por la Ong Codec y por usuarios inscriptos desde hace años para acceder al servicio, según la cual existe un compromiso incumplido de la empresa, que debía destrabar las “factibilidades” con el inicio de la primavera.

Solo en Bariloche son más de 5.000 las solicitudes pendientes desde julio de 2022, cuando se impuso la veda por la saturación del gasoducto cordillerano. En todo el corredor andino, comprendido también por San Martín de los Andes, Villa La Angostura, El Bolsón y lago Puelo (entre otras localidades) llegan a 15.000.

El director de Relaciones Institucionales de Camuzzi, Rodrigo Espinosa, explicó que la obra ideada para superar el déficit actual tiene “cuatro frentes”. A la instalación de plantas compresoras en Gobernador Costa y Senguer, que Camuzzi se comprometió a ejecutar con financiamiento de las provincias por 21.000 millones de pesos, se agregan la interconexión al gasoducto San Martín y una nueva planta compresora en Holdich, al sureste de Chubut.

Señaló que el vínculo con el gasoducto troncal está finalizado, en Holdich los trabajos están en su etapa inicial, pero las dos plantas pendientes en Costa y Senguer “todavía no fueron transferidas a Camuzzi para su ejecución y montaje”.

Señaló que por una regla autoimpuesta la compañía “no promete lo que no puede cumplir” y aunque “el deseo de todos” es que los refuerzos en el sistema se completen cuanto antes, “recién cuando las condiciones operativas están dadas y las obras en su conjunto tengan un avance significativo Camuzzi estará en condiciones de liberar las factibilidades”.

Sus afirmaciones contrastaron con las del presidente de Codec, Pablo Chamatrópulos, quien refirió que hace dos meses “se logró el financiamiento” comprometido por los bancos de Neuquén y Chubut.

“El dinero se depositó y había un compromiso de Camuzzi para iniciar las conexiones en primavera” sostuvo el referente de la ong especializada en derecho del usuarios y consumidores, que lleva adelante un amparo por el tema ante la Justicia Federal.

Versiones opuestas

Chamatrópulos aseguró que el compromiso de la empresa fue asumido ante los amparistas, los representantes de la provincia y el ente regulador Enargas, pero ante una pregunta específica reconoció que no estaba documentado.

Señaló que Camuzzi tiene concesión vigente hasta 2027, que administra un “servicio básico” y que no debería imponer limitaciones, o bien resolverlas por cuenta propia, más aun cuando ya no enfrenta congelamientos de tarifa. Por eso anticipó que Codec se presentará en la audiencia pública convocada para octubre próximo y reclamará allí que no le prorroguen la concesión.

Espinosa sostuvo que “es falso” que las únicas obras faltantes sean las dos plantas compresoras de Costa y Senguer. Señaló que también faltan las instalaciones proyectadas en Holdich, donde recién están en etapa de “movimiento de suelos”, con el proyecto de ingresar con maquinaria pesada a partir de octubre. Dijo que la obra completa requiere inversiones por 43.000 millones de pesos.

Insistió en que la parte financiada con dineros provinciales no pudieron iniciarla porque todavía están a la espera de las transferencias.

“Cuando las condiciones estén dadas y el sistema pueda soportar la incorporación de nuevos usuarios por supuesto que vamos a liberar factibilidades”, aseguró el directivo de la distribuidora