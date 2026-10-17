Educación emocional en Neuquén: el desafío de llevarla a las escuelas

Los proyectos buscan fortalecer el acompañamiento de los estudiantes y desarrollar herramientas de prevención en las escuelas.

La incorporación de la educación emocional en las escuelas de Neuquén continúa en debate en la Legislatura provincial. La comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología retomó el tratamiento de cuatro proyectos de ley que buscan promover el desarrollo de habilidades emocionales, fortalecer el acompañamiento de los estudiantes y abordar la prevención del suicidio en el ámbito escolar.

Durante la reunión del jueves pasado, el cuerpo presidido por la diputada Mercedes Tulián (PRO-NCN) recibió de manera virtual al psicólogo Lucas Malaisi, presidente de la Fundación Educación Emocional, quien explicó los alcances de la propuesta y compartió experiencias de implementación en distintas provincias del país.

Las iniciativas fueron presentadas por los diputados Mercedes Tulián (PRO-NCN), Gerardo Gutiérrez (MPN), Yamila Hermosilla (Comunidad) y Mónica Guanque (Democracia Neuquén). Los proyectos contemplan la incorporación de herramientas de acompañamiento y psicoeducación dentro del sistema educativo provincial.

Malaisi explicó que la educación emocional es una estrategia educativa y no terapéutica, orientada a desarrollar habilidades para reconocer, comprender y gestionar las emociones desde la infancia.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la relación con la Educación Sexual Integral (ESI). El especialista aclaró que ambas propuestas son complementarias y que la educación emocional no busca reemplazar ni apropiarse de los contenidos de la ESI.

En ese sentido, señaló que comparten aspectos vinculados con el autoconocimiento, la autoestima, los límites y las relaciones interpersonales, aunque cada una tiene objetivos específicos dentro de la formación de los estudiantes.

La capacitación docente, uno de los desafíos

El psicólogo destacó la importancia de desarrollar habilidades emocionales desde edades tempranas, antes de que aparezcan situaciones de riesgo. También remarcó la necesidad de capacitar a los docentes e involucrar a las familias y a las instituciones educativas.

Según explicó, seis provincias argentinas cuentan con legislación sobre educación emocional, aunque reconoció que su implementación fue desigual y que no siempre estuvo acompañada por programas sostenidos de formación docente.

El tratamiento de los proyectos continuará en comisión. A pedido de la diputada Hermosilla, se solicitará la opinión de Luciana Machado, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), quien participa de una investigación sobre la implementación del nuevo diseño curricular en las escuelas secundarias neuquinas.

Proponen crear el Día de la Mujer Neuquina

En otro tramo de la reunión, la comisión recibió a las concejalas de Chos Malal María Virginia Della Chá y María Graciela López, quienes presentaron una iniciativa para establecer el 9 de junio de cada año como Día de la Mujer Neuquina.

La propuesta busca reconocer y visibilizar los aportes de las mujeres a la construcción histórica, social, política y cultural de la provincia, tanto de figuras reconocidas públicamente como de aquellas que contribuyeron desde el trabajo, la educación, la salud y las tareas comunitarias.

La elección de la fecha responde a la intervención de María Enriqueta Lucía Anderson ante el Congreso de la Nación en 1955, cuando defendió la provincialización del entonces territorio nacional de Neuquén.

Anderson fue la primera mujer en representar a Neuquén en el Parlamento argentino y su discurso precedió a la sanción de la ley nacional 14.408, que dispuso la provincialización.

El proyecto también contempla la creación de un programa provincial y un repositorio digital de acceso público para reunir biografías, documentos y testimonios sobre mujeres neuquinas. Además, propone incorporar la fecha al calendario escolar y establecer una distinción anual con el nombre de Anderson.

Diputados de distintos bloques expresaron su acompañamiento a la iniciativa y acordaron solicitar la opinión del Consejo Provincial de Educación (CPE) antes de continuar con su tratamiento.

Un espacio verde podría llamarse Parque de las Ley

Por último, la diputada Yamila Hermosilla presentó un proyecto del bloque Comunidad para denominar Parque de las Leyes al espacio verde ubicado detrás de Casa de las Leyes, Espacio Cultural, sobre la avenida Olascoaga de Neuquén capital.

La iniciativa busca otorgarle una denominación formal al predio y poner en valor el patrimonio histórico e institucional de la Legislatura.

La legisladora explicó que la propuesta también apunta a incorporar el espacio a los recorridos educativos que realizan estudiantes de distintas localidades de la provincia cuando visitan la Legislatura, para que puedan conocer la historia del edificio y su vinculación con la vida democrática de Neuquén.

Las iniciativas permanecen en comisión y continuarán bajo análisis legislativo.