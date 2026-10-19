El Gobierno busca sostener el apoyo de los gobernadores en el Congreso

El reclamo por obras de los gobernadores de distintos signos políticos, incluso los de buen diálogo con el Gobierno nacional, que se hizo oír el viernes en una cumbre del Consejo Federal de Inversiones (CFI), estará en las mesas de negociaciones para la sesión de esta semana en Diputados, para el tratamiento del Presupuesto y con más fuerza aún en la definición a favor o en contra de la reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO y eventualmente acuerdos locales.

En Casa Rosada no se respira tranquilidad a pesar de que lograron frenar la sesión por el rechazo al DNU 70/23 que admiten en La Libertad Avanza es el corazón del modelo económico. “Si lo hubiéramos rechazado después de que lo votó en contra el Senado era una cosa pero dos años y medio después de que lo firmara Javier Milei hubiera sido un golpe letal para el Gobierno”, apuntó el allegado a un gobernador opositor que esta vez se paró del lado de LLA.

El mismo vocero explicó que la desregulación no sólo de los alquileres sino de las prepagas y de las tasas, entre otros ítems, hubieran quedado sin efecto y hubieran sido una fuerte señal para inversores y mercados. De hecho cerca de varios gobernadores admitieron a Diario RÍO NEGRO que dejaron a sus diputados sentados en el recinto para ayudar al quórum seguros de que no les alcanzaría el número y de que darían una señal de oposición sin romper con La Libertad Avanza. De la misma manera hubo quienes restaron al quórum seguros de que su posición no era definitoria previendo lo que ocurrió, que la oposición no reuniría más de 121 voluntades.

“Lo que queda claro es que el Gobierno y los opositores están en un empate. La Libertad Avanza no tenía apoyos suficientes para votar a favor del DNU porque los que colaboraron a no dar quórum no se sentarían por la positiva. La oposición tampoco tuvo los votos”, graficaron en forma coincidente dirigentes de distintos sectores. En cambio la Ley de Discapacidad, el presupuesto universitario, el alivio a los morosos y las modificaciones de las reglas electorales para el próximo año pueden enfrentar nuevamente a los dialoguistas con la gestión libertaria o inclinar la votación hacia uno u otro lado.

En este contexto la Patagonia aportó ausencias clave. Como es habitual acompañó Rolando Figueroa aunque esta vez la gran sorpresa fue la postura de Paulo Tati de Tierra del Fuego que responde al gobernador Gustavo Melella e integra el bloque de Unión por la Patria.

En la isla admiten que necesitan auxilio de Nación –que acaba de habilitar la transferencia de $ 40.000 millones de una deuda de $ 80.000 cuyo destino será el pago de salarios-; que sufrieron una caída del 35% de la recaudación; y subrayan un alarmante dato oficial –del SIPA- según el cual Tierra del Fuego registra la mayor caída del empleo formal con el 18.4% de retracción. Eso implica además una mayor demanda de atención en materia social y sanitaria que provoca presión extra sobre las arcas provinciales. Voceros de Melella llevaron la discusión a la mesa del PJ nacional y pidieron ayuda por la división del peronismo que se registró en la elección del año pasado y que lo dejó en clara debilidad: el MOPOF pidió su juicio político, los intendentes peronistas de Río Grande y Ushuaia lo critican y los libertarios lo ahogan financieramente.

Santa Cruz está también al tope de la caída del empleo formal y Claudio Vidal volvió a dar una señal a favor del oficialismo lo mismo que Ignacio Torres de Chubut que juega en línea con el radical Maximiliano Pullaro de Santa Fe. Ambos ayudaron con la ausencia de Gisela Scaglia, José Núñez y Jorge Avila. En la ecuación podría contarse al rionegrino Sergio Capozzi, integrante como ellos de Provincias Unidas. En consecuencia el interbloque entró en fricción y en medio de acusaciones por las negociaciones de cada gobernador con Casa Rosada decidieron convocar a una reunión para este martes 20.

Capozzi fue otro de los protagonistas de la semana. No participó del plenario de comisiones que dictaminó la Inviolabilidad de la Propiedad Privada donde se incorporó la Ley de Tierras tal como fue sancionada por el kirchnerismo para su tratamiento en la sesión del 21. El barilochense avisó que viajaba a Neuquén a participar del encuentro de la Fundación Pensar junto a María Eugenia Vidal y Hernán Lacunza y ante la posibilidad de que Mauricio Macri se sumara.

En los pasillos del Congreso dicen que Silvana Giuidici –espada libertaria- lo despreocupó informándole que había suficientes firmas para el dictamen pero que cuando Capozzi advirtió que iba a faltar un aval le pidió al santafecino Núñez que lo reemplazara. La oposición se quejó por el cambio de último momento pero el dictamen salió.

Lo que viene no será fácil para el oficialismo. Mientras el jefe de gabinete Diego Santilli negocia uno por uno con los gobernadores, desde las provincias conversan entre sí incluso quienes están ideológicamente más separados. La inclusión nuevamente de la Ley de Tierras llevó alivio y argumentos para acompañar la Inviolabilidad de la Propiedad Privada a aquellos mandatarios que habían jugado fuertemente en contra de su eliminación y también de la suba de los porcentajes permitidos para la venta a extranjeros.

En cambio la Ley de Discapacidad genera desconfianza. Si bien habría consenso en sancionarla sin declarar la emergencia el secretario de Hacienda aseguró no contar con fondos para aprobarla. Los dialoguistas pedirán incorporar las partidas al Presupuesto de la misma manera que, con la UCR a la cabeza, exigirán cumplir el financiamiento universitario.

La morosidad genera más divisiones. El rionegrino Capozzi va con proyecto propio junto a la cordobesa Alejandra Torres que fue la única que se despegó de Juan Schiaretti esta última semana y no dio quórum. ¿Martín Llaryora de qué lado quedó? El cordobés desembarcó en Capital, dio varias entrevistas y reclamó obras a Nación aunque siempre moviéndose en el delicado equilibrio intermedio y reivindicando -como varios de los que evitan la grieta- un provincialismo que en su caso no podrá evitar la contienda con LLA.

El resto de los que ayudaron como Entre Ríos, Neuquén, Mendoza, Jujuy, Chaco, Tucumán, Neuquén, Chubut y quizás algún distrito más, esperan que les paguen la colaboración allanándoles sus propias reelecciones. “Al ritmo que vamos puede ser que la reforma electoral salga recién en Extraordinarias pero es el último precio a pagar” admitió un diputado del Litoral que fue clave en la jugada oficialista. Santilli asegura que tendrá los votos. En el Senado Patricia Bullrich dice que las cuentas aún no dan.