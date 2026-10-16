El PJ recuerda el Día de la Lealtad en Lamarque y Soria reafirma su vínculo directo con intendentes

María Emilia Soria y los intendentes del PJ se reencontraron este miércoles en el aniversario de Conesa. Foto Gentileza.

Este sábado, en Lamarque, el justicialismo realizará un acto partidario para recordar el Día de la Lealtad y, al mismo tiempo, marcar el posicionamiento de la intendenta de Roca, María Emilia Soria, como candidata a la Gobernación. La jefa comunal será la principal oradora.

La convocatoria busca mostrar amplitud, aunque las diferencias internas persisten. El debate pasa, esencialmente, por la participación que Soria otorgará a otros dirigentes cuando llegue el momento de definir las candidaturas.

La roquense promete apertura, pero hasta ahora no avanzó más allá de esas declaraciones. Las promesas no siempre alcanzan y, por lo pronto, los pedidos de mayores garantías parten del exsenador Martín Doñate y de su sector.

Últimamente, Soria concentra sus esfuerzos en consolidar los vínculos con los intendentes. El miércoles 7 se reunió solo con ellos en Roca y propuso una relación directa y de trabajo conjunto. También prometió respetar los espacios y las trayectorias de cada dirigente.

En diálogo radial en Viedma, el intendente de Lamarque y presidente del PJ rionegrino, Sergio Hernández, contó que la candidata les dijo a los intendentes que “se va a sustentar en ellos, que ya pidió opiniones y que trabajará con el objetivo de fortalecer la unidad. Hay que sumar materia gris y brazos para que el peronismo, con los demás partidos, sea una opción de gobierno en el 2027”, agregó.

Hernández aclaró que el acto de este sábado es «orgánico» y «está organizado por el Partido Justicialista». Se definió como «anfitrión» mientras remarcó que todos los sectores están invitados.

Además, anticipó un próximo encuentro del Consejo partidario para avanzar con distintas resoluciones. Entre ellas, mencionó la puesta en marcha del «proceso de regularización de las 42 unidades básicas» existentes en la provincia.

El jefe comunal sostuvo que existe una “fortaleza de unidad que se está generando de abajo hacia arriba” y consideró que los dirigentes deben “estar a la altura de las circunstancias para conducir, orientar y canalizar esas expectativas”.

También planteó que todavía hay tiempo para definir las restantes candidaturas. Mientras tanto, reconoció que Soria «es quien conduce y marca algunos lineamientos», aunque insistió en que mantiene una postura abierta y ya comenzó a pedir opiniones a otros referentes.