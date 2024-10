En la Legislatura de Río Negro, la bancada libertaria toma forma y Domínguez resiste el embate partidario

El legislador César Domínguez afronta una ofensiva de su partido Primero Río Negro por la banca aunque, en forma simultánea, el vicegobernador Pedro Pesatti estará firmando -próximamente- la constitución de la bancada libertaria que encabezará ese parlamentario.

La solicitud de la representación de La Libertad Avanza se remonta a febrero con la confluencia de Domínguez, proviniendo de Primero Río Negro, con sus pares Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd, que llegaban del PRO.

Pesatti siempre entendió conveniente la apertura del bloque libertario, pero Weretilneck y López no compartían ese criterio. Pero, finalmente, habrían coincidido con la conformación de la LLA. Foto: Marcelo Ochoa.

Su oficialización no se concretó porque no se coincidía en la estrategia en el oficialismo. El vice siempre creyó conveniente en esa apertura pero eso no era compartido por el gobernador Alberto Weretilneck, ni tampoco por el presidente del bloque, Facundo López.

Existían, también, objeciones de aliados pero la cuestión se estancó por los criterios diferentes de JSRN, que ya parece subsanados y, por eso, emergerá ese reclamado bloque, según lo que Pesatti le adelantó recientemente a Domínguez. “El bloque estará en la sesión del jueves o la próxima”, fue el último compromiso.

En sus orígenes, el armado preveía que Domínguez presidiría esa bancada, con Julián Goinhex y Nicolás Yansen como los secretarios. Pero, también, es cierto que el marco interno se evaluaría ya que a Ibarrolaza y Mc Kidd no le gustó algunas iniciativas individuales del roquense. Esa situación merece un repaso del oficialismo.

Para Domínguez, fiel a Milei y a Primero Río Negro

En un escrito presentado a la Asamblea de Primero Río Negro, Dominguez hizo su descargo frente a la ofensiva partidaria para revocarle su mandato y banca.

En su elevación, el legislador afirmó no haber sido notificado del proceso pero, en especial, ratifica su afiliación a la fuerza mientras desacredita las acusaciones. Alude, para eso, enumera proyectos y “conductas” que “no solo cumplen cabalmente con la Plataforma Electoral suscripta, sino que coinciden plenamente con la representación política que públicamente promueve el presidente del Partido, Ariel Rivero”.

Así, el legislador considera que no existen incumplimientos constitucionales, “ni a disposiciones de la Plataforma Electoral sino que la verdadera razón de la convocatoria a Asamblea para revocación de la banca es una simple y sencilla interna política”.

Reafirmó que la “supuesta denuncia” en su contra “lo único que se persigue es tratar de imponerse en una interna política partidaria”, “pretendiendo quedarse con una banca, sin ningún fundamento político ni jurídico teniendo en cuenta que como legislador se ha acompañado al presidente Milei y a su gobierno nacional, exactamente del mismo modo que el Presidente de Primero Rio Negro, Ariel Rivero; en franco cumplimiento a la Plataforma Electoral firmada”.

César Domínguez, entre la ofensiva partidaria por la banca y la negociación por la conformación del bloque libertario. Foto: Marcelo Ochoa

Entendió que “una interna partidaria no puede ir contra la expresión popular de miles de rionegrinos que me eligieron con sus votos”, ni “quedarse con una banca cuando se ha cumplido cabalmente con la plataforma electoral. Y, finalmente, una interna partidaria no puede revocar una banca a quien está representando políticamente de la misma manera que el presidente del partido, los intereses del Presidente Javier Milei y su gobierno nacional”.