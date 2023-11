Esto es en off: el club de las mangas cortas en Neuquén

Los tres dirigentes connotados del Movimiento Popular Neuquino que se mostraron en el acto de Unión por la Patria en Cipolletti con el candidato Sergio Massa se pusieron de acuerdo para vestirse de una forma que los identificaran. Mariano Gaido, Claudio Dominguez y Omar Gutiérrez, intendente de Neuquén, concejal de Neuquén y gobernador, fueron con remeras manga corta, como si hubiesen ido después de lavar el auto. Guillermo Pereyra que renunció a la conducción del partido pero no a su afiliación y Rolo Figueroa que ganó la gobernación por fuera del partido, fueron de prolija camisa color blanco, más acorde a recibir a un posible presidente.

La cuenta regresiva del cambio

Jesus Riquelme es un militante de Rolando Figueroa y no tuvo mejor idea que poner un reloj para marcar cuánto falta para que asuma el nuevo gobernador en la provincia de Neuquén. Figueroa para quedar bien lo sumó a sus redes sociales, dando a entender que en el minuto cero del 10 de diciembre -ese es el límite del cronómetro- la noche se transformará en día. La nueva generación de dirigentes tiene más redes sociales que realidad.

Lucas, en qué te has convertido

“Se viene la Argentina que estábamos esperando. Con Sergio Massa vamos a sentar las bases del proyecto de unidad Nacional, con mirada federal, que las y los argentinos necesitamos. Con Rolo Figueroa y Alberto Weretilneck y con la fuerza de nuestras provincias, vamos a seguir construyendo”. El posteo y la frase, fue acompañada en Instagram por varias fotos. Lo hizo Lucas Castelli de Avanzar Nqn…

Gloria no puede con su genio

La vicegobernadora electa Gloria Ruiz en su calidad de intendenta de Plottier participó de una actividad multitudinaria donde se demostraban habilidades bomberiles. Entregó premios, la saludó medio mundo y no pudo resistirse cuando desde detrás de una valla la llamaban con insistencia. Una persona le habló y le pidió si le podía hacer como un mechón color rojo en el pelo. No se pudo resistir así que con aerosol le pintaron su blonda cabellera.

¿Qué pasó con la pantalla?

La municipalidad de Neuquén publicó que el 8 de noviembre no iba a haber atención al público porque, como era el día del empleado municipal, no iban a trabajar. La foto que acompañó al comunicado no cuadraba con lo que se informaba hasta que se descubrió cuál era el metamensaje. Era una foto vieja, muy vieja, antes de que el municipio tuviera la hiper pantalla gigante que da al monumento a San Martín. ¿Homenaje a Pechi?

El changüí de Fernando

El intendente electo de Añelo, Fernando Banderet, ya muestra los dientes antes de asumir. Junto a uno de los vecinos que cortaba la ruta en reclamo de agua potable, hizo un video en el que denunció que la empresa contratada por Provincia para hacer una obra está atrasada con la finalización. Como el retraso es, todavía, de 15 días, Banderet dijo que daba al changüi para que se termine pronto. Añelo necesita agua.

Río Negro

Juntos para el acto, pero no revueltos

La visita de Massa reunió en Roca a la pata más peronista de la campaña oficialista. Pero además de esa división clara con JSRN -que organizó el acto de Cipolletti- dentro de los mismos “compañeros” quedaron claros los caminos políticos diferentes que se transitan. La dirigencia de Nos Une, que se alió a Weretilneck en abril, tuvo presencia acotada: cuando terminó el discurso de Massa, el presidente del PJ, Sergio Hernández, intendentes y legisladores se fueron del predio, sin acompañar al candidato, pero sobre todo a los Soria, a la recorrida por el galpón de empaque donde se hizo el acto.

El peronismo de Nos Une, con presencia acotada en Roca.

En el massismo aplica el refrán: el que se fue sin que lo echen…

Alguna vez fueron simplemente “todos peronistas”. Ahora podría decirse que son “todos massistas”. Pero no todos son iguales y hay quienes se ocupan de resaltar las diferencias .

Mientras la prensa esperaba un contacto (que nunca llegó) con Sergio Massa después de su discurso en Roca, un dirigente del sorismo se acercó a las vallas y contó con picardía los detalles de la singular visita que habían recibido. “¿Quién se acaba de sumar a la recorrida por el galpón?”, fue el enigmático mensaje del joven. Como nadie supo qué responder, reveló rápido el dato, “Sí, nada más y nada menos que Pedrito Pesatti. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen”, dijo entre risas. El vicegobernador electo fue el único referente de JSRN que se animó a pasar por Roca, aprovechando los buenos recuerdos de cuando compartió bancada legislativa con Martín Soria.

Pesatti con Massa en Cipolletti, pero también en Roca con sus excompañeros.

El legislador con alma de patovica

El sorismo puso a toda su gente a trabajar en la logística del acto de Sergio Massa, el martes en Roca. Algunos acomodaron sillas, otros recibieron a invitados y hubo quienes tuvieron chance de cumplir roles más jugados, como definir “por sí o por no” quién entraba al sector más cercano al escenario. Uno de ellos fue el legislador José Luis Berros, quien se mostró muy a gusto -con equipo de comunicación incluido- coordinando la zona de vallas.

Un funcionario en camino a otra gestión provincial

La ansiedad de los funcionarios sobre su futuro es innegable. “Situación que no tenemos nosotros”, ironizó uno del circulo de la gobernadora Carreras y aludió a la seguridad de estar excluidos. Otros evalúan partir a otras latitudes. Por caso, el titular del Ipross, Alejandro Marenco avanza en su ingreso al gobierno del fueguino Gustavo Melella por sus tratos con la ministra de Salud, Judit Di Giglio y su par de Tierra del Fuego, Mariana Hruby.

El Invap y la pulseada en el Gran Acuerdo

El bloque de Unidad Ciudadana insistió con su proyecto en “defensa del Invap” por un eventual gobierno de Javier Milei. La iniciativa prohibe su venta y requiere dos tercios de votos si se planteará modificaciones de su estructura. El miércoles se alentó un dictamen a favor en el Plenario pero quedó en Comisión. El oficialismo exigió un pedido de opinión al Invap. Nada bien sigue el vínculo de JSRN con Doñate, que fue el impulsor de esa iniciativa.

El gabinete de Viedma y la espera de Castro

El intendente electo de Viedma, Marcos Castro se impacienta. Su gabinete casi no tendrá modificaciones del actual de Pedro Pesatti, pero debe cubrir vacantes importantes (Hacienda y Promoción Económica). Por ahora, no logró aceptaciones de funcionarios provinciales, como Martín Kelly de la Agencia de Recaudación y Martín Lamot de Producción. Ellos piden tiempo, pues esperan el armado de Weretilneck.

Producción: Mario Rojas, Rodrigo Ramírez, Adrián Pecollo y Hugo Alonso