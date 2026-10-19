Evalúan instalar un puente Bailey en la zona de Pampa Linda, tras los daños por la crecida del río

La intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi comenzó los trabajos en la zona de Pampa Linda, donde el 27 de septiembre la crecida del río Manso Superior provocó daños en uno de los puentes del camino.

Durante las intensas crecidas de los ríos de la zona, la ruta provincial 81 presentó complicaciones en distintos sectores del trayecto. Sin embargo, el más grave se registró cuando el agua socavó y dañó los cimientos del puente que conecta el camino con la zona de Pampa Linda, donde se encontraban pobladores y trabajadores de los establecimientos, como la hostería y el camping, además del guardaparque de la seccional.

Con los apoyos y cimientos dañados, el puente se cayó y el sector quedó intransitable para los vehículos. Desde entonces, la entrada al área Tronador quedó cerrada para visitantes y excursiones turísticas. Actualmente, sólo se encuentra abierto el acceso al circuito de Cascada Los Alerces, aunque con la restricción a vehículos de gran porte y peso.

La crecida del río Manso superior inundó el acceso a Pampa Linda. Foto: Gentileza.

Uno de los refugios de la zona, el único que abre todo el año, informó que se encuentran inhabilitados los servicios -refugio y camping- hasta nuevo aviso. Los demás -refugio Agostino Rocca y refugio Meiling-, que también están bajo la concesión del Club Andino Bariloche, se encontraban cerrados al público general. Recién este fin de semana, algunos encargados y trabajadores de los establecimientos pudieron acceder para comenzar la preparación rumbo a la temporada de verano.

La reconstrucción del puente

Tras varias semanas de analizar la situación, la Administración de Parques Nacionales dio inicio a los trabajos en la zona, que consistieron en el desarme del tablero de madera. «Los trabajos se realizaron en condiciones complejas, debido al importante caudal del río, los daños en la estructura y las características del terreno», señalaron desde la institución.

Junto a la dirección nacional de Infraestructura, la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi evalúa distintas alternativas para recuperar la conectividad del sector, un área clave para la actividad turística y deportiva durante el verano.

La crecida del río Manso superior inundó el acceso a Pampa Linda. Foto: Gentileza.

Una de las posibilidades que las instituciones se encuentran evaluando es la instalación provisoria de un puente Bailey: una estructura metálica modular, de ingeniería militar, portátil y prefabricada. La intendencia inició conversaciones con el ejército argentino por esta alternativa, que ya fue utlizada en otras provincias del país como solución rápida ante catástrofes como inundaciones o crecidas de ríos.

Desde Parques remarcaron que no cuentan con plazos concretos y por el momento la zona del cerro Tronador permanecerá cerrada.