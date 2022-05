La construcción es la que sostiene la suba del empleo privado

La construcción es la actividad que más dinamismo le dio al mercado de trabajo en la provincia de Neuquén, en comparación con los datos que se tenían de la prepandemia, aunque todavía no ha superado el techo.



El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, Ieric, donde las empresas ingresan los trabajadores de la construcción que están en blanco en la provincia tiene unos 14.600 empleos en blanco. “Para nosotros es mucho porque superamos la media normal, llegamos a tener esa cifra cuando estaba Techint construyendo Fortín de Piedra que tenía en una sola obra más de 3.000 obreros”, afirmó el secretario General de la Uocra, Víctor Carcar.

El sindicalista analizó que pese a los números donde la construcción es una opción como primer empleo, siempre hay gente sin trabajo. “Ojalá hubiera más trabajo y se pudiera dar más trabajo a la gente que se incorpore al trabajo, el único problema es que hacemos obras que cuando se terminan y no hay continuidad, se puede pasar de 14 a 12.000 trabajadores en meses”, apuntó.



Cuando se terminó la obra civil en Fortín de Piedra se pasó a tener 12.800 obreros en blanco.

El informe mensual de trabajo privado registrado que elabora la cartera que conduce Claudio Moroni indicó que Neuquén tuvo en febrero 122.139 trabajadores, 657 puestos más que en enero, un 0,54%.

“Cuando llegó la pandemia teníamos 122.800 trabajadores privados, prácticamente estamos a 651 puestos de trabajo de recuperar los valores que teníamos antes de la pandemia, a febrero, con lo cual no tenemos duda de que se va a recuperar hasta el último puesto de trabajo”, evaluó el gobernador Omar Gutiérrez.



El secretario General del Sindicato Petroleros Privados, Marcelo Rucci, dijo que “aún nos quedan 3.000 todavía que no entran” desde antes de la pandemia al explicar que como quedaron suspendidos con un sueldo testimonial terminaron renunciando para cobrar indemnización. El sindicalista habló de un nuevo sistema que se impuso en la actividad como de guardias que utilizan las empresas para evitar contratar personal.

Fuentes oficiales indicaron que esperan una recuperación que supere la marca de marzo del 2020 cuando se declaró la pandemia en función de que las variables son positivas. Mencionaron que la actividad hidrocarburifera registró un crecimiento permanente cuando en pandemia se registró una reducción en función del parate económico.



El subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel, indicó que en prepandemia se había superado la barrera de los 122.000 trabajadores registrados en el sector privado y tocó un piso, en agosto de 2020, con 108.000 trabajadores. De ese punto hubo una recuperación a medida que se fueron abriendo las actividades.

A fin de año pasado se había llegado a los 121.000 trabajadores y la curva continuó ascendiendo en los primeros meses de este año y se llegó a los 122.129, en febrero, con un intermensual de 657 puestos nuevos de trabajo.



El trabajo no registrado a nivel nacional ronda el 30% y en Neuquén se está por debajo del 25% más o menos y según la actividad, siempre” es un flagelo que hay que combatir porque el trabajador no tiene acceso a una obra social y la jubilación”, dijo.

Petróleo y turismo las esperanzas

El fenómeno Vaca Muerta genera expectativas en la construcción privada en toda la Confluencia. Sólo en la ciudad de Neuquén hay unos 100 edificios en construcción como así también barrios cerrados.

La construcción es una variable que genera movimiento en muchos rubros y es la más sensible cuando hay un parate es la primera que lo sufre y ante una reactivación es la que primero surge, evaluó el titular de Uocra, Víctor Carcar.

Se indicó que la demanda de empleo por la consturcción del gasoducto Néstor Kirchner que tendrá una extensión de 80 km en Neuquén no es demasiada aunque si las dos plantas en el inicio y al final.

Hay expectativas para que en el segundo semestre de este año se produzcan las condiciones que se piden para que se incremente la exportación y de esa manera que se mantengan las condiciones de empleo.

Fuentes oficiales indicaron que existen sobradas expectativas para que con la apertura de los pasos con Chile y la llegada de contingentes de turistas de Chile, el empleo registrado privado tenga un salgo con el turismo en el cordón sur de la provincia con epicentro en San Martín.

Se extinguieron unas 100 pymes de servicios

El secretario General del Sindicato Petroleros Privados, Marcelo Rucci, dijo que “practicamente” se normalizó la contratación de obreros en función de los que estaban suspendidos, aunque advirtió que “muchos de los que estaban con el 223 se fueron de la actividad porque no podían pagar ni el alquiler” y arreglaron la desvinculación.



“Aún nos quedan 3.000 todavía que no entran”, precisó y agregó que hay “otro tanto” de empresas que no volvieron por ser víctimas del sistema “on call” que, según definió, son “como changarines, cuando necesitan un trabajo te llaman y cuando terminan, te mandan a la casa”.

Este sistema, según el gremialista, es nocivo para las pequeñas y medianas empresas porque los aportes a los trabajadores los tienen que seguir haciendo aún cuando no son contratadas por las empresas y se originan deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP.



Contó un centenar las empresas “que se fundieron” por el imperio del sistema que aplican las empresas petroleras que deciden contratar como “una changa” a una pyme de servicio y luego no la vuelven a llamar.



“Los ahogaron de esta manera para poder meter las empresas integradas que tenían ellos mismos, hoy el mercado está integrado por las empresas integradas de las operadoras”, describió Rucci.



Asumió que las operadoradoras con este método ahorran costos y llevan a las pymes que quedan a contratos que no tienen ni siquiera esa calificación porque en el sistema on call no tributan el 5% de los contratos porque “no se firma contrato para escaparle a ese tributo”, dijo en declaraciones a RN Radio.

Se pronunció a que se vuelva a aplicar el método de contrato anual. El Convenio Colectivo de Trabajo de los petroleros “no habla de trabajadores eventuales sino mensualizados”.



Rucci negó que la actividad tenga un crecimiento medido en función de la contratación de personal. Lo puso en el contexto de recuperación de puestos de trabajo que se perdieron en la pandemia.

“Nosotros teníamos 2.000 personas más antes de la pandemia trabajando, que ahora”, resumió y precisó que “costó muchísimo poner un hombre más en los equipos”.



Adujo que “todavía quedan más de 2 mil compañeros afuera, así que nosotros no crecimos nada”.

La actividad petrolera registra niveles elevados. Según un estudio privado, durante el mes de abril nueve operadoras realizaron un total de 906 etapas de fracturas en sus pozos de Vaca Muerta. Es la medida que se utiliza para evaluar el ritmo que tiene el complejo.