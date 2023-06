Las ventas para el Día del Padre bajaron un 10% en los comercios neuquinos

El presidente de Acipan, Daniel González, indicó que por información preliminar que relevaron el sábado, las ventas por el Día del Padre «más o menos han bajado entre un 5 y un 10 por ciento respecto al año pasado».

«En realidad vienen bastante mal las ventas, no se han igualado todavía los niveles de ventas que había en la prepandemia», describió y acostó que hasta el viernes, «no había absolutamente nada de movimiento» en la zona comercial del Bajo y el Alto de la ciudad de Neuquén.

En declaraciones a AM Cumbre consignó que como en los últimos dos días es cuando más se hacen compras es que «le volvió un poco la alma al cuerpo a los comerciantes».

Contó que un informe de CAME a nivel nacional dice que bajó alrededor de 1% y el ticket promedio andaba en alrededor de 15.000 pesos cuando el año pasado había sido cercano a 7.000. «Va siguiendo incluso los valores de la inflación, con una inflación de más del 100% es lógico que se haya duplicado prácticamente», afirmó.

Dijo que en su conceptualización de la baja de ventas no estaba incluida la venta por internet e indicó que el fenómeno de la reducción de operaciones en el comercio formal obedece a dos factores.

«Uno es, no hay duda, la inflación y la caída de poder adquisitivo del salario que hace que baje el consumo. Hay otro que también no se puede ignorar y que es el tema del comercio electrónico, las plataformas tipo mercado libre que cada vez crecen más», indicó.

Acipan recibe periódicamente información de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y por eso aseguró que va creciendo muchísimo la venta por lo que «es un desafío para nosotros para encontrar alternativas para ver cómo puede desafiar esta nueva realidad que se le presenta al comercio presencial a la calle«.

González apuntó que casi todas las ventas que se hicieron en los locales comerciales de la ciudad fueron con tarjeta de crédito y contó que por la altura del mes la realidad es que todo el mundo, después del 15 y del 20 ya no hay más efectivo y no hay tarjeta de débito. «Endeudarse, esa es la realidad que estamos viviendo ya hace un tiempo, más que todo motivado por la inflación que carcome el nivel adquisitivo», manifestó.

En relación con la estrategia del comercio neuquino para enfrentar la baja de ventas, el titular de Acipan mencionó el proyecto ejecutivo del municipio de hacer un shopping a cielo abierto en las dos primeras cuadras de la calle Perito Moreno y Alcorta, como proyecto piloto y también en la zona Oeste en la calle Godoy.

Dónde será el shopping a cielo abierto

El proyecto de la Municipalidad es hacer un solo nivel, vereda y calzada, «y como ocurre ya hay experiencia a nivel nacional y que han andado muy bien».

Se pretende mejorar las veredas, poner vegetación, muy buena iluminación. «Hay que hablar con todos los comerciantes también para que se mejoren los frentes y que sea más homogéneo y la idea también incluso es poner algo desde el punto de vista gastronómico para que sea un paseo de compras», describió.

Acotó que en la parte de atrás del hipermercado, en calle Corrientes entre Perito Moreno y Félix San Martín, hace run centro gastronómico con carritos,»de manera tal de generar algo atractivo, es como si uno fuera bonito. Porque también otras de las competencias son los shopping cerrados. El punto prácticamente equivaldría a la oferta que tiene un shopping cerrado. con una fuerza gastronómica que se convierte en un paseo de compra. Son ideas que se van justamente generando en base a esto que estamos hablando«.

Agregó que por una cuestión de agenda, el proyecto no se presentó la semana pasada, y que ants de fin de año es probable que esté en marcha.

Sostuvo que se observó en las ciudades cordilleranas la invasión de turistas chilenos que hacen turismo de compras en San Martín de los Andes, Junín, Villa La Angostura, mientras que en la ciudad de Neuquén «no se nota mucho» en lo que hace a alimentos no perecederos.

Al ser consultado sobre los comercios que abren en el feriado, González comentó que «los gastos fijos uno de tiene igual, el alquiler, sueldos, impuestos, entonces todo momento en que se pueda abrir se hace y aunque las ventas no sean muy importantes igual se abre».

Cómo fueron las ventas en el país

Las ventas por el Día del Padre 2023 descendieron 1,2% frente al año pasado, medidas a precios constantes. Si bien hubo promociones para impulsar las ventas, no fueron suficientes para activar la demanda hacia todos los sectores, informó la CAME.

El valor medio de los productos adquiridos fue levemente mayor a 2022. El ticket promedio ascendió a $15.099, frente a $6.880 el año pasado, lo que implica un aumento real de 2,5%.

El 45% de los encuestados intentó promover las ventas a través de alguna promoción especial, mientras que el 55% restante no lo hizo.

Se esperaba una fecha tranquila en la venta comercial, no solo por la falta de poder adquisitivo sino porque el festejo de este año coincidió con un fin de semana largo de 4 días, donde muchas familias se volcaron al viaje como regalo. El cobro anticipado de aguinaldos en la administración pública y en muchos sectores privados ayudó a dar este impulso.

En la comparación anual, se destacaron subas en Calzado y Marroquinería (+2,6%), Cosmético y Perfumería (+1,7%) y Equipos Periféricos, accesorios y celulares (+0,2%). El resto de los rubros, bajaron.

Los datos surgen del relevamiento realizado por CAME entre sábado y hoy domingo entre 245 comercios del país.