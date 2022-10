Máximo Kirchner en el Día de la Lealtad Peronista: «Los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos»

Dividido en cuatro actos el Partido Justicialista conmemoró el 17 de Octubre, Día de la Lealtad Peronista, donde el ojo estuvo puesto en Plaza de Mayo donde convocó La Cámpora y un sector de la CGT y gremios cercanos y, por el otro, el acto de la CGT tradicional, la denominada de «Los Gordos» e «Independientes», en el estadio de Obras Sanitarias. El discurso más esperado fue el de Máximo Kirchner quien aseguró que «los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos» y planteó que también necesitan un bono.

La Plaza de Mayo reunió a una multitud en el 77º aniversario del 17 de octubre del año 1945, bajo la consigna «Unidad nacional por la soberanía con justicia social».

«Todos con Cristina» y «Néstor vive» fueron algunas de las consignas que adornaron el entorno y las imágenes de líderes populares como el Papa Francisco, Evita, Juan Domingo Perón, Diego Maradona, Juana Azurduy, San Martín, Néstor y Cristina Kirchner, Mercedes Sosa, Carlos «Indio» Solari y Estela de Carlotto también ilustraban enormes banderas.

Junto a La Campora se movilizó el Frente Sindical a cargo del titular de Camioneros y uno de los triunviros de la CGT, Pablo Moyano.

«Quiero acercarles el saludo y el abrazo de la compañera Cristina (Kirchner) que les manda a cada uno de ustedes”, inició Máximo Kirchner en su turno.

En primer termino apuntó contra el gobierno de Cambiemos y dijo que «Macri no contaba con un plan de gobierno, sino que lo que se iba a llevar adelante era un plan de negocios«. Además consideró que el gobierno el gobierno macrista “destrozó el Estado».

El tramo más duro fue cuando llegaron las críticas internas y señaló que “esos trabajadores que dan su vida, que aceptaron durante la pandemia ganar menos, son los que hoy están esperando de una buena vez por todas que dejen de traicionarlos”.

Agregó: “son difíciles las peleas. Con conocimiento de causa les puedo decir que entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015 todos los días era peldaño por peldaño para salir del infierno”. Además pidió para los trabajadores «una suma fija que los saque del ahogo al que están sometidas sus familias”.

Apuntó a Mauricio Macri como un «Maleducado»

El diputado del Frente de Todos dijo que el ex presidente es un “maleducado” por decir que la sociedad argentina es fracasada, en referencia al video que se viralizó. “Si alguien fracasó no fue la sociedad, fue Mauricio Macri que no estuvo a la altura de las circunstancias”, sostuvo. “¿Por qué tratar así a su propio pueblo que confió en él?”, se preguntó.

La CGT dura contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Por su parte el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer arremetió contra La Cámpora y transmitió un duro mensaje hacia el Gobierno, que viene de nombrar a Raquel “Kelly” Olmos al frente del Ministerio de Trabajo, sin lo que consideraba debió ser una consulta previa.

“Queremos ser parte de las decisiones políticas”, disparó desde el escenario del estadio Obras Sanitarias, donde se convocaron los popes de “Los Gordos” y “los Independientes”. El acto, ante unas 3.000 personas, se utilizó para el lanzamiento de la Mesa Nacional Sindical Peronista.

“Se nos dijo que la CGT era parte del Gobierno, pero la CGT no está sentada donde se define la política. No estamos sentados en donde se decide el futuro de los trabajadores. Confiamos el debate en otros compañeros, y los resultados no fueron buenos”, criticó.

El resto de los actos por el Día de la Lealtad Peronista

Los movimientos sociales oficialistas realizaron un Cabildo Abierto de la militancia popular en el partido bonaerense de Matanza.

La actividad, comenzó a las 15 en el Estadio de Laferrere en La Matanza, y fue impulsada por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la 22 de Agosto, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Organizaciones Libres del Pueblo, Movimiento Popular La Resistencia, Pueblo Unido, y Patria Nueva, entre otros.

Por otro lado, Las 62 Organizaciones Peronistas, tradicional brazo político del sindicalismo que conduce el titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, realizaba su propio acto desde las 18 en el Estadio de Atenas, en la ciudad de La Plata.

Alberto Fernández confirmó un nuevo IFE

Alberto Fernández confirmó que habrá un bono para sectores vulnerables durante un acto en Buenos Aires. (@AgenciaTelam).-

Desde Cañuelas, el presidente Alberto Fernández, se apoyó por la mañana en la inauguración de obras para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista del 17 de Octubre y cuestionar con dureza al expresidente Mauricio Macri. Se anticipó a los reclamos que se esperaban por la tarde y confirmó un bono para quienes no tienen ingresos de 45.000 pesos.

«Vamos a reforzar la ayuda social, vamos a entregar un bono para los más vulnerables, no queremos que nadie quede olvidado», vociferó el presidente en el acto.

Además, con nombre y apellido, el mandatario apuntó contra Macri al leer y cuestionar varios fragmentos de su nuevo libro titulado «Para qué«. «Este fin de semana sabiendo que venía el 17 de octubre, hice algo que a los peronistas nos da un poco de dolor de estomago. Quiero conocerlo, y me fui a ver el libro del expresidente a ver qué nos propone«, relató.

Luego, amplió: «ahora, Macri no piensa como nosotros, quiere volver a terminar con el Estado, poner fin a la aerolínea de bandera, terminar con nuestros ferrocarriles. Voy a leerlo textualmente: ‘Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con la legislación en materia laboral, previsional, sindical y fiscal y lo vamos a hacer de entrada’. ¡Caray!, resulta que vamos a terminar con todos los derechos de nuestros trabajadores y mujeres, con todos los derechos que conquistamos durante este tiempo«.

Luego dejó un mensaje externo, pero que también hizo ruido interno. «Mejor que decir es hacer», dice el tuit con el que mostró las obras inauguradas.

