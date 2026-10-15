Murió Norberto Di Próspero, el histórico líder del personal del Congreso: tenía 61 años

El sindicalismo nacional y el ámbito parlamentario atraviesan horas de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Norberto Di Próspero, el histórico secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), quien falleció este miércoles a los 61 años.

El dirigente conducía el gremio de los trabajadores del Congreso de la Nación desde julio de 2004, cuando se impuso en las urnas frente a Ricardo Sablich. Desde entonces, consolidó un extenso liderazgo que lo mantuvo al frente de las negociaciones paritarias y laborales del sector durante más de dos décadas, logrando su última reelección en agosto de 2025 con el 85,5% de los votos.

La noticia provocó una inmediata ola de reacciones en el arco político y gremial. Desde el Partido Justicialista recordaron su extensa trayectoria sindical y su militancia partidaria, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió comunicados de despedida.

En la misma línea, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria se sumó a las expresiones de condolencias, destacando su rol en la defensa de los derechos de los empleados del Poder Legislativo.

Una carrera de más de treinta años en el Parlamento

Los inicios de Di Próspero en la representación gremial se remontan a 1988, año en el que fue elegido por primera vez como delegado de los trabajadores. Su participación continuó escalando hasta integrarse en las estructuras de la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina, consolidando un perfil negociador con las distintas autoridades parlamentarias que pasaron por el Palacio Legislativo.

Tras confirmarse su deceso, la conducción gremial dispuso un duelo oficial de dos días con cese de actividades presenciales en las áreas administrativas del sindicato, dejando vacante la conducción de uno de los espacios de mayor peso institucional dentro del Congreso nacional.