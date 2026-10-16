Paritarias en Río Negro: fuerte rechazo de UPCN a la oferta del gobierno

UPCN rechazó, «con absoluta indignación», la oferta salarial presentada por el gobierno de Río Negro durante la paritaria desarrollada el pasado miércoles, mientras que ATE tiene previsto reunir hoy al plenario de Secretarios Generales y durante la próxima semana se realizarán las diferentes asambleas seccionales de la Unter para analizar la oferta oficial.

UPCN tildó de «miserable» la propuesta del Gobierno y cuestionó que «nos convocan a una mesa donde supuestamente se debe escuchar y considerar las demandas de las y los trabajadores, pero terminamos presenciando el mismo espectáculo autoritario de siempre».

Desde el gremio se indicó que el Gobierno «determinó unilateralmente y a nuestras espaldas, un aumento del 4,18% para octubre y noviembre» y estimó que «en el bolsillo de un estatal representa una suma de apenas $66.000» y «un bono compensatorio para el primer trimestre de 2027 que rechazamos en ese mismo instante».

Mediante un comunicado de prensa agregaron que «los trabajadores estatales no necesitamos reuniones ficticias para escuchar decisiones arbitrarias disfrazadas de negociación. Lo que necesitamos, y lo que vamos a exigir en la calle y en cada lugar de trabajo, es una recomposición salarial real que le ponga un freno urgente al deterioro aplastante de nuestros ingresos».

«¿Para qué nos llaman si ya tienen todo cerrado?» y «¿La Mesa de la Función Pública es un espacio legítimo de negociación o apenas una formalidad burocrática vacía donde los trabajadores llegamos tarde a decisiones que ya fueron tomadas a puerta cerrada?» se preguntaron desde el gremio.

UPCN «exigió» transparencia, explicaciones claras y una negociación de verdad, no un simulacro para la foto y desmintió el tratamiento durante la reunión paritaria de temas vinculados al funcionamiento del Estado.

