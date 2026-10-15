Presti, ministro de Defensa, sobrevoló Vaca Muerta y Punta Colorada para reconocer la infraestructura energética

El ministro de Defensa, Carlos Presti, realizó un reconocimiento aéreo de la infraestructura energética de Vaca Muerta y de Punta Colorada, donde se construye la futura terminal exportadora de petróleo de la cuenca neuquina.

Presti sobrevoló Vaca Muerta y Punta Colorada

Según informó el Ministerio de Defensa en redes sociales, Presti recorrió junto al general de brigada Gonzalo Herrera, comandante de la 2ª División de Ejército, y al coronel mayor Rolando Labrousse, comandante de la VI Brigada de Montaña, distintos puntos estratégicos del sistema energético.

El sobrevuelo incluyó Añelo y Loma Campana, centros de producción de hidrocarburos, además de Tratayén, Planicie Banderita y Allen, nodos vinculados al procesamiento, la generación y el transporte de energía.

Posteriormente, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea, el ministro visitó desde el aire Punta Colorada, en Río Negro, donde se encuentra el punto de salida al mar del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), destinado a facilitar las exportaciones de crudo.

Defensa señaló que proteger la infraestructura energética crítica forma parte de la misión de las Fuerzas Armadas de resguardar la soberanía y los intereses vitales de la Nación.