Presupuesto 2027: el Gobierno evitó confirmar si retirará el capítulo de discapacidad y admitió diferencias internas

El Gobierno nacional evitó confirmar si retirará del Presupuesto 2027 el capítulo que desmantela el sistema de discapacidad y admitió diferencias dentro del oficialismo, aunque aseguró que está garantizado “el 100%” de los fondos para el área. Además, negó que vaya a haber recesión en el tercer trimestre y pronosticó una caída en la seguridad social del 0,23% del PIB por la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) previsto en la reforma laboral.

Presupuesto 2027: se abrió el debate en Diputados

Las definiciones fueron del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la primera reunión informativa de comisión para tratar la “ley de leyes”. La Libertad Avanza planea dictaminar el proyecto el 28 de octubre y votarlo alrededor del 18 de noviembre, por lo que el Gobierno deberá convocar a sesiones extraordinarias si pretende que el Senado complete el tratamiento antes de fin de año.

En su presentación, Guberman esquivó una pregunta de la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) sobre si quitarán el apartado del Presupuesto que rompe el Nomenclador de Aranceles de las prestaciones por discapacidad. “El Congreso tiene capacidad de acción y decisión propia”, se desligó el funcionario.

El enviado del Ministerio de Economía reconoció que la visión del Gobierno no es la misma que plasmó La Libertad Avanza en su dictamen “superador”. “En los números está el financiamiento para la ley vigente. Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa. El bloque y otros bloques del Congreso tienen una posición distinta a la del Ejecutivo. Será una cuestión de que el Congreso decida qué quiere hacer”, dijo.

De todos modos, enfatizó que “estamos duplicando la partida presupuestaria para la atención de salud para las personas con discapacidad. Está previsto el financiamiento en el 100% de la partida que se demande. Si se duplica la cantidad de personas que se ven necesitadas, está previsto el gasto de cobertura de salud”.

También aseguró que “más que se duplica el gasto en Pensiones No Contributivas” y que “si todos los individuos que tienen CUD (Certificado Único de Discapacidad) deciden pedir la pensión y cumplen los requisitos, está cubierto el 100% de las pensiones”.

Según un informe de la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso), los programas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad totalizan $15.769 millones, “más del doble en términos reales que en 2026 (+107,4%)”.

Otros ejes

En otro orden, Guberman proyectó una caída en la seguridad social del 0,23% del PIB por la entrada en vigencia del FAL el próximo 1° de noviembre. Con ese fondo, las empresas podrán prefinanciar el pago de indemnizaciones con un aporte (del 1% o 2,5% según el tamaño) que dejará de destinarse al sistema previsional.

La oposición hizo planteos por el Impuesto a los Combustibles (ICL), cuya recaudación debería destinarse, en buena medida, al mantenimiento de rutas nacionales. La kirchnerista Julia Strada denunció que el Gobierno “está subejecutando el ICL en un 30%” del 2024 al 2026, y advirtió que “es el impuesto que más crece”. Por eso preguntó si tendrá impacto en el precio de las naftas, pero Guberman eludió la respuesta.

La exministra Tolosa Paz precisó que el ICL tendrá un 32,2% de aumento interanual, pero el Gobierno “desvía más del 50% del fondo del SisVial (Sistema Vial Integrado) a la timba financiera y nos devuelven como metas a alcanzar 107 kilómetros de autopista”. Sin embargo, el funcionario dio otras cifras: según afirmó, están contemplados 28.445 kilómetros para mantenimiento de rutas y construcción de rutas nuevas por más de 1.000 kilómetros.

El Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento económico del 3% en 2026 y del 4% en 2027. Calcula una inflación interanual del 29% para diciembre de este año y del 18% para el próximo, con un promedio de 21,1%. También predice un dólar a $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,6 para diciembre de 2027, con un promedio de $1.728.

Ante una pregunta de Strada, Guberman negó con la cabeza que vaya a haber recesión en el tercer trimestre. “Vos sabés muy bien que los números no te dan. Es una pena que nos vengas a mentir a los diputados. Seguramente los datos los tenés y sabés que hay recesión”, desafió la diputada de Unión por la Patria.

En su exposición inicial, Guberman destacó que el Gobierno haya logrado superávit financiero desde enero de 2024. “Ordenamos las cuentas públicas y empezamos a darle sustento a la estabilización macroeconómica”, indicó. Además, resaltó que esta gestión “prácticamente eliminó el cepo” cambiario y también le puso fin a la “política nociva” de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria.

Cronograma ajustado

El tratamiento del presupuesto se reanudará este miércoles a las 10 con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero. Para el martes 20 está prevista otra reunión con funcionarios del área de Educación, y el 27 se realizará una última informativa con invitados a confirmar. Al día siguiente, el oficialismo buscará firmar dictamen.

Sin embargo, la votación en el recinto sería recién tres semanas después, posiblemente el 18 de noviembre. El motivo es que la actividad parlamentaria se verá paralizada por la visita del Papa León XIV (que hasta el momento sigue en pie) y las elecciones intermedias en Estados Unidos, a las que viajarán varios legisladores.

Lo cierto es que, si se cumple ese cronograma, el Poder Ejecutivo tendría que llamar a sesiones extraordinarias para completar el tratamiento, porque el Senado tiene tiempo hasta el 20 de noviembre (por reglamento) para dictaminar. Es decir, solo dos días después de la eventual aprobación en Diputados.

Luis Caputo, por su parte, no defenderá el proyecto en el Congreso. El ministro de Economía se encuentra en Tailandia por una actividad con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y solo participaría del debate “si queda algo en el tintero”, según dijo sin demasiado entusiasmo el presidente de la comisión, “Bertie” Benegas Lynch, ante un pedido de la oposición.