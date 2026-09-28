«Señal de gobernabilidad»: la lista de los 13 gobernadores que viajan con Javier Milei a París con fuerte peso de la Patagonia

El reparto de ATN a las provincias en la era de Javier Milei

El presidente Javier Milei emprenderá este martes por la noche un vuelo estratégico hacia Francia. El objetivo central será encabezar el foro económico Argentina Week en París, pero no lo hará solo: viajará escoltado por una comitiva de 13 gobernadores aliados y dialoguistas.

La jugada de la Casa Rosada tiene un doble propósito. Hacia el exterior, busca exhibir gobernabilidad ante los inversores europeos. Hacia el interior, apunta a blindar los votos provinciales necesarios en el Congreso para avanzar con reformas clave, como la eliminación de las PASO.

¿Quiénes son los 13 gobernadores que viajarán con Javier Milei a París?

La nómina definitiva a la que se accedió confirmó un esquema de representación federal alineado con los intereses de la Casa Rosada. La lista de gobernadores está integrada por:

Rolando Figueroa (Neuquén)

(Neuquén) Alberto Weretilneck (Río Negro)

(Río Negro) Ignacio Torres (Chubut)

(Chubut) Claudio Vidal (Santa Cruz)

(Santa Cruz) Jorge Macri (CABA)

(CABA) Gustavo Sáenz (Salta)

(Salta) Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

(Entre Ríos) Alfredo Cornejo (Mendoza)

(Mendoza) Leandro Zdero (Chaco)

(Chaco) Juan Pablo Valdés (Corrientes)

(Corrientes) Raúl Jalil (Catamarca)

(Catamarca) Carlos Sadir (Jujuy)

(Jujuy) Marcelo Orrego (San Juan)

Por fuera de la delegación quedaron los seis mandatarios identificados con el peronismo opositor: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Tampoco formarán parte de este viaje otros gobernadores habituales en las negociaciones del Ejecutivo como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones) y Claudio Poggi (San Luis).

Fuera de la gira quedaron los mandatarios del peronismo duro liderados por Axel Kicillof. Pero la ausencia que más ruido generó en el mundo productivo fue la de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien decidió bajarse de la comitiva.

Lejos de ser un olvido, el faltazo santafesino responde a tensiones financieras. A principios de año, Pullaro colocó un bono internacional por 800 millones de dólares y se resistió a las presiones del equipo de Luis Caputo, que le exigía liquidar esas divisas bajo las condiciones de Nación. «Ahí se mostró un poco distanciado del gobierno, algún cortocircuito hubo», detalló Wende sobre la decisión de una de las provincias exportadoras más potentes de no pegarse a la figura presidencial en Europa.

El rol que ocupa la Patagonia en la Argentina Week: confirmados Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck

En este desembarco en el Viejo Continente, la Patagonia tendrá un rol protagónico. Diario RÍO NEGRO confirmó la presencia de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) que llevan en su maletín el potencial hidrocarburífero de la Cuenca Neuquina para seducir a los principales ejecutivos y fondos de inversión globales.

Ambos mandatarios serán las figuras centrales del panel titulado “Argentinean Gas in the World Market” (El gas argentino en el mercado mundial).

Allí, compartirán estrado con CEOs del sector privado para demostrar que Argentina está lista para convertirse en un proveedor global y confiable de Gas Natural Licuado (GNL), petróleo y minerales críticos.

Para el Gobierno nacional, la presencia física de los líderes de Neuquén y Río Negro funciona como la «garantía territorial y política» que exigen las empresas europeas antes de comprometer inversiones a largo plazo.

Según el análisis del periodista económico Pablo Wende, la comitiva busca transmitir que las reformas de fondo no son un capricho temporal de la Casa Rosada: «Tenés que mostrar que el rumbo de Argentina no es solamente un loquito que hay en el gobierno que grita. Tenés que mostrar que hay muchos que están comprometidos con este cambio y con mantener las reglas de juego para atraer inversiones».

El dato político duro es contundente: La Libertad Avanza no gobierna ninguna provincia. Sin embargo, Milei logró subir al avión a la mitad de los mandatarios del país, demostrando «músculo político» con dirigentes de fuerzas independientes y del radicalismo que avalan su Norte económico.

El pacto de fondo: inversiones productivas por votos

A diferencia del foro realizado en marzo en Nueva York, la agenda en París tendrá un perfil estrictamente productivo e industrial. El itinerario incluye rondas de negocios a puertas cerradas con gigantes agroalimentarios, petroleros, mineros y bancarios del mercado europeo.

Sin embargo, el viaje funciona como una señal de respaldo recíproco. A cambio de abrirles la puerta a los grandes capitales extranjeros para potenciar sus provincias, la gestión libertaria espera que estos 13 gobernadores ordenen a sus legisladores en el Congreso para aprobar la eliminación de las primarias antes de que arranque el calendario electoral de 2027.