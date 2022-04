Techo Digno: El STJ evalúa si ya se ocupará de la megacausa

Esta mañana, el Superior Tribunal de Justicia escucha a las partes en la megacausa de Techo Digno y deberá resolver si se introduce en esa cuestión después que en diciembre el Tribunal de Impugnación anuló las acusaciones contra las administraciones municipales y las constructoras que se relacionaban con irregularidades en las ejecuciones de planes de viviendas, con fondos nacionales remitidos entre el 2013 y 2016.

El ministerio fiscal cuestionó esa opinión del TI por “la intromisión en la potestad” de investigación de los fiscales y consideró a la situación de “grave por sus consecuencias institucionales”, aludiendo que su confirmación derivaría en que “hechos de corrupción se cerrarían” sin su etapa de “investigación formal” y explicaría “la sospecha que el juez ha actuado por la presión de los intereses políticos o económico”. Así, lo planteó el fiscal general, Fabricio Brogna al reclamarle al STJ que acepte ese recurso y, en consecuencia, analice finalmente si sus imputaciones deben anularse.

Por su parte, los defensores de los ex jefes comunales y de los empresarios pidieron al STJ que no acepte esa petición del Ministerio Público porque no se tratan de “instancias definitivas” y que los fiscales pueden reformular las imputaciones.

La audiencia es presidida por el titular del STJ, Sergio Barotto, con la participación de los otro cuatro miembros del cuerpo, Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian, Sergio Ceci y Cecilia Criado.

Un grupo de los partícipes estuvieron en forma presencial, pero otros lo hicieron por zoom. Foto: Marcelo Ochoa.

El debate no están planteado por la totalidad de los expedientes de la megacausa de Techo Digno, pero las resoluciones del STJ serán determinantes para el proceso general.

Las partes discuten en dos puntos: los sobreseimientos fijados por el juez Ignacio Gandolfi, ratificados por el TI, para los ex intendentes Alejandra Mas y Javier Iud por sus gestiones en Conesa y en San Antonio, y el constructor Juan Castelli; y las nulidades de las imputaciones avaladas por ese cuerpo en expedientes de los tribunales roquenses.

Las acusaciones, que se reparten en las cuatro circunscripciones, se concentran en las diferencias de los fondos enviados por Nación y el nivel de construcción de las viviendas en el 2016 cuando la Provincia asumió la continuidad de esos planes federales. Entre las irregularidades que los municipios presentaron certificación de ejecuciones irreales -con firma apócrifas de los jefes comunales- para lograr las transferencias nacionales.

En diciembre, el Tribunal de Impugnación –con votos de Carlos Mussi y Adrián Zimmermann- anuló las imputaciones y, además, convalidó los sobreseimientos.

En distintas instancias, los funcionarios investigados son los intendentes Luis Ivancich (Godoy) y Renzo Tamburrini (Sierra Grande), y los exjefes comunales Mas (Conesa), Iud (SAO), Daniel Belloso (Choele Choel), Gilberto Montanaro (Cervantes), Carlos Pilotti (Río Colorado), María Martini (Bariloche), Pedro Dantas (Campo Grande) y Juan Reggioni (Fernández Oro). También figuran los constructores de los planes cuestionados.

Algunos de los investigados concurrieron al Auditorio, entre ellos, los legisladores Daniel Belloso y Alejandra Mas, y el ex jefe comunal Javier Iud. Foto: Marcelo Ochoa.

Después de los fundamentos de Brogna en favor que el STJ abra la instancia, los distintos defensores entendieron que los recursos de los fiscales debería ser considerado “inadmisibles”. Esa postura fue fundada por Damián Torres, que representa a la mayoría de los ex mandatarios locales, y los abogados de los constructores, Jose Luis Merlotti, Federico Diorio, Carlos Gadano, Juan Luis Vincenty, Julio Oviedo y, también, el defensor general, Ariel Alice.

Cerca del mediodía, el STJ paso a un cuarto intermedio para evaluar si acepta ocuparse del tema y, en ese caso, continuará la audiencia ya con las fundamentaciones de fondo por parte de las diferentes partes en la megacausa.