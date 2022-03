Un diputado de Javier Milei lanzó un «movimiento antipiquetero» para evitar cortes de tránsito

El partido liderado por Javier Milei, La Libertad Avanza, lanzó la conformación de “movimiento antipiquetes”, con el que apuntará a evitar y desarticular los cortes en el tránsito como medida de protesta. Lo harán a través de un monitoreo digital de ciudadanos y con la presentación de denuncias penales contra los dirigentes sociales que impulsen las protestas.

El legislador, Ramiro Marra, impulsor del «Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA)», busca ponerle freno a los piquetes a nivel nacional, que tienen mayor epicentro en la ciudad. El youtuber liberal armó una página web donde lanzó una convocatoria para los interesados a colaborar con una serie de actividades destinadas a «frenar los cortes de calles», aunque destacan, «sin el uso de la violencia».

Desde su cuenta de Youtube, Marra publicó un video de presentación del movimiento con imágenes de manifestaciones pasadas. «Somos argentinos que estamos cansados de que nos corten las calles», sostiene el legislador a la cámara, frente al vallado del Congreso. Además, los liberales pusieron a disposición cuentas de Twitter e Instagram para colaborar “con una movilización que no sea en las calles».

«Hay mucha gente que acompaña esta iniciativa y quiere resolver el problema de los piqueteros. Como los políticos no pueden solucionarlo hemos decidido agruparnos para hacer lo que sea necesario dentro de la ley para sacar a los piqueteros de la calle. Nosotros no necesitamos usar armas. Los piqueteros, que están realizando actividades ilegales, si. Vamos a utilizar las herramientas que están ya establecidas por la ley y que los políticos no cumplen», argumentó Marra.

Según lo detallado en la página web, el plan de acción no consiste «en una fuerza de choque, sino que se trata de una militancia digital», donde se anunciarán los piquetes que se realizarán, para calcular «el costo que tienen para los ciudadanos» y realizar un registro de los mismos, con las denuncias a las organizaciones que los impulsan.

“Esta agrupación nace en reclamo por la falta de acción del Gobierno contra los cortes de calle y los piquetes que a diario ocurren”, explicó el promotor de la iniciativa.

En la misma línea, Marra anticipó que “como sustento del reclamo contra los piquetes y los cortes de calle, la organización se basa en los artículos 14 de la Constitución Nacional y 194 del Código Penal, el cual apunta contra aquellos que no respeten la libertad de circulación de terceros”.